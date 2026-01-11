Manisa'da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde oldu? 11 Ocak AFAD, Kandilli deprem

SON DAKİKA MANİSA DEPREM | AFAD, 11 Ocak Pazar günü saat 04.33'te Manisa'da deprem olduğunu açıkladı. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı hakkında detaylar belli olurken, vatandaşlar "Manisa'da deprem mi oldu?", "Manisa'da kaç şiddetinde deprem oldu?" ve "Az önce deprem nerede oldu?" gibi sorulara yanıt aramayı sürdürüyor. İşte, 11 Ocak Pazar AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem verileri...

MANİSA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

AFAD, 11 Ocak Pazar günü saat 04.33'te Manisa'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Bölge illerden de hissedilen sarsıntının merkez üssü Yunusemre olarak belirtilirken, 9.85 kilometre derinlikte yaşandığı aktarıldı. Saat 05.54'te Manisa'da bir deprem daha olurken, büyüklüğünün 3.3 olduğu ifade edildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi Manisa deprem verileri ise şu şekilde: