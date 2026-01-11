CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Manisa'da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde oldu? 11 Ocak AFAD, Kandilli deprem

Manisa'da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde oldu? 11 Ocak AFAD, Kandilli deprem

AFAD, 11 Ocak 2026 Pazar sabah saatlerinde Manisa'da bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Çevre illerden de hissedilen deprem hakkında araştırmalarını sürdüren vatandaşlar, "Az önce deprem nerede oldu?", "Manisa'da deprem mi oldu?" ve "Manisa'da kaç şiddetinde deprem oldu?" gibi konulara yanıt aramaya devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem verileri belli olurken, 11 Ocak Pazar Manisa deprem detaylarını sizler için derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 06:27 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 07:37
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Manisa'da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde oldu? 11 Ocak AFAD, Kandilli deprem

SON DAKİKA MANİSA DEPREM | AFAD, 11 Ocak Pazar günü saat 04.33'te Manisa'da deprem olduğunu açıkladı. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı hakkında detaylar belli olurken, vatandaşlar "Manisa'da deprem mi oldu?", "Manisa'da kaç şiddetinde deprem oldu?" ve "Az önce deprem nerede oldu?" gibi sorulara yanıt aramayı sürdürüyor. İşte, 11 Ocak Pazar AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem verileri...

MANİSA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

AFAD, 11 Ocak Pazar günü saat 04.33'te Manisa'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Bölge illerden de hissedilen sarsıntının merkez üssü Yunusemre olarak belirtilirken, 9.85 kilometre derinlikte yaşandığı aktarıldı. Saat 05.54'te Manisa'da bir deprem daha olurken, büyüklüğünün 3.3 olduğu ifade edildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi Manisa deprem verileri ise şu şekilde:

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'nin Süper Kupa zaferi dış basında!
Milan Nkunku için F.Bahçe'den servet istedi!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Emekliye yüksek promosyon: 60 bin liraya kadar avantaj | 2026 banka banka ödeme listesi
F.Bahçe'de Lookman için geri sayım!
Sadettin Saran'dan takıma konuşma! Soyunma odasında alkış koptu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Duran ve Musaba'dan dans şov! Duran ve Musaba'dan dans şov! 01:00
Duran ve Musaba'dan dans şov! Duran ve Musaba'dan dans şov! 00:59
Sadettin Saran'dan takıma konuşma! Soyunma odasında alkış koptu Sadettin Saran'dan takıma konuşma! Soyunma odasında alkış koptu 00:24
F.Bahçe'nin Süper Kupa zaferi dış basında! F.Bahçe'nin Süper Kupa zaferi dış basında! 00:24
Icardi'den final sonrası flaş F.Bahçe yorumu! Icardi'den final sonrası flaş F.Bahçe yorumu! 00:24
Asensio'ya büyük müjde! Asensio'ya büyük müjde! 00:23
Daha Eski
G.Saray'a Cezayirli orta saha! G.Saray'a Cezayirli orta saha! 00:23
🔴A SPOR CANLI 🔴A SPOR CANLI 00:23
Nijerya yarı finalde! Nijerya yarı finalde! 00:23
Mısır yarı finale yükseldi! Mısır yarı finale yükseldi! 00:23
M. City'den 10 gollü galibiyet! M. City'den 10 gollü galibiyet! 00:23
Tarihsel olarak hangi kulüp 'elit' hangisi 'halk' kimliğiyle öne çıkıyor? Tarihsel olarak hangi kulüp 'elit' hangisi 'halk' kimliğiyle öne çıkıyor? 00:23