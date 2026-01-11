CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler CANLI ALTIN FİYATLARI | Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar 11 Ocak?

Yükseliş trendini sürdüren ve rekor seviyelerle dikkat çeken altın fiyatları, yatırımcıların ve vatandaşların yakın takibinde kalmaya devam ediyor. Hafta sonu itibarıyla araştırmalarını hızlandıran pek çok kişi, "11 Ocak Pazar altın ne kadar?" ve "Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları" gibi konuları incelemeye devam ediyor. Ayrıca, güncel fiyatları da mercek altına alınıyor. Altın piyasasındaki son durum, ekonomi gündemindeki yerini koruyor. İşte, 11 Ocak Pazar Kapalı Çarşı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 09 Ocak 2026 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 06:52
CANLI ALTIN FİYATLARI 11 OCAK 2026 | Ocak ayının ilk haftasını oldukça hareketli geçiren ve peş peşe gelen yükselişlerle yatırımcısının yüzünü güldüren altın piyasası, haftayı sınırlı bir düşüşle kapatııyor. Zirve seviyelerden gelen satış baskısıyla birlikte kilogram fiyatında kaydedilen 6 milyon 290 bin liralık güncel rakam, piyasalarda 'soluklanma' dönemi olarak nitelendirilirken; gözler şimdiden yeni haftanın açılış rakamlarına çevrildi. Peki, Gram altın ne kadar? Altın fiyatları artıyor mu? Çeyrek altın kaç TL? İşte 11 Ocak 2026 Pazar canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.250,51 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.251,35 TL

Canlı altın fiyatları 11 Ocak 2026

11 OCAK CUMA CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: ABD Doları: 43,12 (Alış) - 43,13 (Satış)

◼EURO: 50,19 (Alış) - 50,24 (Satış)

◼STERLİN: 57,71 (Alış) - 58,00 (Satış)

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (10 OCAK 2026)

Gram Altın Alış: 6.250,51₺

Gram Altın Satış: 6.251,35₺

Çeyrek Altın Alış: 10.348,00₺

Çeyrek Altın Satış: 10.420,00₺

Yarım Altın Alış: 20.696,00₺

Yarım Altın Satış: 20.840,00₺

Tam Altın Alış: 41.265,00₺

Tam Altın Satış: 41.521,00₺

Ata Altın Alış: 42.375,00₺

Ata Altın Satış: 42.668,00₺

22 Ayar Bilezik Alış: 5.775,03₺

22 Ayar Bilezik Satış: 6.031,61₺

Gümüş Alış: 110,67₺

Gümüş Satış: 110,69₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 11 Ocak Pazar günü saat 06.43 itibarıyla alınmıştır.

F.Bahçe'nin Süper Kupa zaferi dış basında!
Süper Kupa'da şampiyon F.Bahçe! ÖZETİ İZLEYİN
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Halep'te neler oluyor? Şeyh Maksud da PKK/SDG işgalinden kurtarıldı | Teröristler otobüslerle Tabka'ya gönderildi
F.Bahçe'de Lookman için geri sayım!
Sadettin Saran'dan takıma konuşma! Soyunma odasında alkış koptu
