CANLI ALTIN FİYATLARI | Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar 11 Ocak?

CANLI ALTIN FİYATLARI 11 OCAK 2026 | Ocak ayının ilk haftasını oldukça hareketli geçiren ve peş peşe gelen yükselişlerle yatırımcısının yüzünü güldüren altın piyasası, haftayı sınırlı bir düşüşle kapatııyor. Zirve seviyelerden gelen satış baskısıyla birlikte kilogram fiyatında kaydedilen 6 milyon 290 bin liralık güncel rakam, piyasalarda 'soluklanma' dönemi olarak nitelendirilirken; gözler şimdiden yeni haftanın açılış rakamlarına çevrildi. Peki, Gram altın ne kadar? Altın fiyatları artıyor mu? Çeyrek altın kaç TL? İşte 11 Ocak 2026 Pazar canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.250,51 TL GRAM ALTIN SATIŞ: 6.251,35 TL

11 OCAK CUMA CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: ABD Doları: 43,12 (Alış) - 43,13 (Satış)

◼EURO: 50,19 (Alış) - 50,24 (Satış)

◼STERLİN: 57,71 (Alış) - 58,00 (Satış)

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (10 OCAK 2026)

▶Gram Altın Alış: 6.250,51₺

▶Gram Altın Satış: 6.251,35₺

▶Çeyrek Altın Alış: 10.348,00₺

▶Çeyrek Altın Satış: 10.420,00₺

▶Yarım Altın Alış: 20.696,00₺

▶Yarım Altın Satış: 20.840,00₺

▶Tam Altın Alış: 41.265,00₺

▶Tam Altın Satış: 41.521,00₺

▶Ata Altın Alış: 42.375,00₺

▶Ata Altın Satış: 42.668,00₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 5.775,03₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 6.031,61₺

▶Gümüş Alış: 110,67₺

▶Gümüş Satış: 110,69₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 11 Ocak Pazar günü saat 06.43 itibarıyla alınmıştır.