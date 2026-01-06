Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

KPSS tercihlerini tamamlayan binlerce aday, sonuçların açıklanmasını bekliyor. KPSS açıklandı mı? KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Sonuçlar açıklandığında adaylar, ÖSYM KPSS sonuç sorgulama linki üzerinden tercih sonuçlarına ulaşabilecek. KPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin tüm duyurular ÖSYM tarafından resmi kanallar aracılığıyla paylaşılıyor. KPSS tercih sonuçları için adayların bekleyişi sürüyor. KPSS açıklandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanacak? soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, KPSS açıklandı mı, tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuç sorgulama nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

KPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS tercih sonuçları için adayların bekleyişi devam ediyor. KPSS 2025/2 tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Tercih sürecini tamamlayan binlerce aday, sonuçların ne zaman ilan edileceğini ve ÖSYM'den gelecek resmi duyuruyu yakından takip ediyor.

KPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından KPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin şu ana kadar resmi bir takvim paylaşılmadı. Ancak önceki yıllardaki uygulamalara bakıldığında, tercih sonuçlarının tercih sürecinin tamamlanmasının ardından kısa süre içinde erişime açılması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi duyuru yayımlandığında haberimize eklenecektir.

KPSS tercih sonuçları açıklandığında adaylar, yerleştirme bilgilerine ÖSYM'nin resmi sonuç sayfası üzerinden ulaşabilecek. Sonuç sorgulama işlemi, T.C. kimlik numarası ve ÖSYM AİS şifresi ile gerçekleştirilecek. Yerleştirme sonuç ekranında adayların hangi kadroya yerleştirildiği, kurum bilgisi ve yerleştirme durumu detaylı şekilde yer alacak.

Öte yandan KPSS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, yerleştirilen adaylar için atama süreci, ilgili kamu kurumlarının duyuruları doğrultusunda yürütülecek. Adayların, sonuçların açıklanmasının ardından kurumların resmi internet sitelerini ve ÖSYM duyurularını takip etmeleri önem taşıyor.

KPSS tercih sonuçları açıklandığında adaylar, sonuçlarına aşağıdaki ekran üzerinden ulaşabilecek:

KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı için tıklayınız