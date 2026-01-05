TÜİK Aralık ayı enflasyonu açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Aralık ayı enflasyonu memur, emekli ve çalışanlar için büyük önem taşıyor. TÜİK tarafından açıklanacak Aralık ayı TÜFE oranı, 6 aylık enflasyon farkının hesaplanmasında belirleyici olacak. Bu verilerle birlikte emekli maaş zammı ve memur maaş artışı oranları da kesinleşecek. Aralık ayı enflasyon tahminleri, ekonomistler ve piyasa katılımcıları tarafından yakından takip edilirken, açıklanacak resmi rakamlar milyonlarca kişinin gelirini doğrudan etkileyecek. Peki, Aralık ayı enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Aralık ayı enflasyon beklentisi ne yönde?

ARALIK AYI ENFLASYONU SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milyonlarca memur ve emeklinin yakından takip ettiği Aralık ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2025 dönemine ilişkin TÜFE verilerini 5 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da kamuoyu ile paylaşacak. Açıklanacak rakamlarla birlikte 6 aylık enflasyon farkı kesinleşecek ve memur ile emekli maaş zam oranları netlik kazanacak.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN ARALIK ENFLASYONUNUN ÖNEMİ

Aralık ayı enflasyon verisi, memur ve memur emeklilerinin 2026 Ocak maaş zammını doğrudan etkileyecek. Maaş artışları iki ana unsurdan oluşuyor:

1. Toplu Sözleşme Zammı

Dönem Toplu Sözleşme kapsamında, memur ve memur emeklilerine 2026 yılının ilk 6 ayı için yüzde 11 oranında zam yapılması kararlaştırılmıştı.

2. Enflasyon Farkı

Temmuz-Aralık 2025 döneminde gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranının, toplu sözleşmede belirlenen yüzde 7'lik zam oranını aşan kısmı, maaşlara enflasyon farkı olarak yansıtılacak.

Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte bu dönem için kümülatif enflasyon oranı kesinleşmiş olacak.

KESİN ZAM ORANI NASIL HESAPLANACAK?

Memur ve memur emeklilerinin Ocak 2026'da alacağı kesin zam oranı, toplu sözleşme zammı ile netleşen enflasyon farkının toplamından oluşacak.

Kesin Zam Oranı = %11 Toplu Sözleşme Zammı + Enflasyon Farkı

Örnek Hesaplama

6 aylık enflasyonun %15 olduğu varsayıldığında:

Enflasyon Farkı: %15 – %7 = %8

Toplam Zam Oranı: %11 + %8 = %19

Bu nedenle 5 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyon verisi, milyonlarca kişinin gelirini doğrudan etkileyecek en kritik ekonomik göstergelerden biri olarak öne çıkıyor.