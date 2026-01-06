CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Süper Kupa finali ne zaman? Süper Kupa finali nerede oynanacak? FB-GS derbisi!

Süper Kupa finali ne zaman? Süper Kupa finali nerede oynanacak? FB-GS derbisi!

Süper Kupa finali ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa finali futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek olan iki ezeli rakip öncesinde “Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa finali ne zaman?”, “FB GS derbisi nerede oynanacak?”, “Süper Kupa finali hangi statta?” soruları gündemin ilk sıralarında yer alıyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 23:07 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 23:08
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Süper Kupa finali ne zaman? Süper Kupa finali nerede oynanacak? FB-GS derbisi!

Süper Kupa finali ne zaman? Türk futbolunun en büyük rekabetlerinden biri olan Fenerbahçe Galatasaray derbisi, Süper Kupa finaliyle bir kez daha sahne alıyor. Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa finali öncesinde "FB GS derbisi ne zaman?", "Süper Kupa finali nerede oynanacak?", "Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi şehirde?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Dev final, sezonun en çok konuşulan karşılaşmalarından biri olmaya aday. İşte Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa finaliyle ilgili tüm gelişmeler…

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe, Samsunspor'u 2-0 yenerek finalde Galatasaray'ın rakibi oldu. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa finali, 10 Ocak Cumartesi günü futbolseverlerle buluşacak.

FB GS SÜPER KUPA FİNALİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Fenerbahçe – Galatasaray Süper Kupa finali, saat 20.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ NEREDE OYNANACAK?

Süper Kupa finaline ev sahipliği yapacak stat ise Atatürk Olimpiyat Stadı olacak.Prime time kuşağında oynanacak olan derbi, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edilecek.

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM-IDEFIX
Tedesco'dan G.Saray'ın talebine flaş yanıt!
DİĞER
Victor Osimhen’den büyük rest! Türkiye’ye dönme kararı aldı
2026 Ocak emekli zammı tablosu: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ve %12,19 kök maaş hesabı
Thomas Reis: Korkarak oynadık!
İrfan Can'ın yeni takımı resmen açıklandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İrfan Can'ın yeni takımı resmen açıklandı! İrfan Can'ın yeni takımı resmen açıklandı! 23:11
Beşiktaş'tan kritik galibiyet! Beşiktaş'tan kritik galibiyet! 23:04
Fenerbahçe Beko evinde galip! Fenerbahçe Beko evinde galip! 22:36
Osimhen'e Nijerya'da tepkiler çığ gibi! Osimhen'e Nijerya'da tepkiler çığ gibi! 22:04
Cezayir uzatmada güldü! Cezayir uzatmada güldü! 21:54
F.Bahçe Opet’ten gövde gösterisi! F.Bahçe Opet’ten gövde gösterisi! 21:51
Daha Eski
Kasımpaşa Kamil Ahmet Çörekçi ile sözleşme imzaladı! Kasımpaşa Kamil Ahmet Çörekçi ile sözleşme imzaladı! 21:45
F.Bahçe Medicana Polonya’da set vermedi F.Bahçe Medicana Polonya’da set vermedi 21:40
Erik ten Hag Twente ile anlaştı Erik ten Hag Twente ile anlaştı 21:19
Nijerya basınından olay Osimhen iddiası! Nijerya basınından olay Osimhen iddiası! 20:58
Fırtına Nijeryalı stoperin transferin mutlu sona ulaştı! Fırtına Nijeryalı stoperin transferin mutlu sona ulaştı! 20:50
F.Bahçe Süper Kupa'da farkı 2'ye çıkardı! F.Bahçe Süper Kupa'da farkı 2'ye çıkardı! 20:46