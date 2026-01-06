İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı resmen açıklandı!

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe - Samsunspor arasında oynanan Turkcell Süper Kupa yarı final maçının ardından stat çıkışında yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin İrfan Can Eğribayat'ı sezon sonuna kadar Samsunspor'a vereceğini söyledi. Kiralık olarak yapılacak olan sözleşmeyle tecrübeli kaleci ligin ikinci yarısını Karadeniz ekibinde geçirecek.

MUSABA SÖZLERİ

Musaba hakkında konuşan Yüksel Yıldırım, "Musaba'yı çok seviyorum. Alırken iki ay pazarlık yaptım. İkinci babası gibiyim. Bizden ayrıldı, Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Güzel de başladı. Yaptığı hareket, seyirciyi coşturma hareketi Samsunspor maçında yapmamalıydı. Üzdü. Pek çok hoş olmadı. Bazı televizyonlar beni yanlış anlamış. Bedava aldılar dedim. 6 milyon euro'ya aldılar. Nene'yi aldılar 18, Musaba'yı 6'ya aldılar dedim. Bana göre Musaba, Nene'den daha iyi futbolcu. Kıyaslama yaptık. Bunu zaman gösterecek. Musaba'yı normalde veriyor olsaydım, bir sonraki satışından pay alacaktım, bonus alacaktım, Fenerbahçe şampiyon olursa bonus alacaktım. O rakam belki 10-15'e çıkacaktı. Ben bunun için 'bedava' dedim. Yoksa bedavaya gitmedi. Oyuncu, 3 milyon istedi (Samsunspor'a transfer süreci) sonrasında pazarlıkla 5 milyon yaptık. Samsunspor tarihinde 5 ay kalıp 6 katı para kazandıran bir oyuncu olmamıştı. Ekonomik katkılarından dolayı Musaba'ya teşekkür ettik ama onu da bazı taraftarlarımız da yanlış anladı. Nene'ye karşı yanlış bir şey söylemedim ama Musaba bana göre daha iyi futbolcu dedim." dedi.