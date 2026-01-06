CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı resmen açıklandı!

İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı resmen açıklandı!

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'de formasından uzak kalan İrfan Can Eğribayat sezon sonuna kadar Samsunspor forması giyeceğini açıkladı.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 23:11 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 23:21
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı resmen açıklandı!

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe - Samsunspor arasında oynanan Turkcell Süper Kupa yarı final maçının ardından stat çıkışında yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin İrfan Can Eğribayat'ı sezon sonuna kadar Samsunspor'a vereceğini söyledi. Kiralık olarak yapılacak olan sözleşmeyle tecrübeli kaleci ligin ikinci yarısını Karadeniz ekibinde geçirecek.

MUSABA SÖZLERİ

Musaba hakkında konuşan Yüksel Yıldırım, "Musaba'yı çok seviyorum. Alırken iki ay pazarlık yaptım. İkinci babası gibiyim. Bizden ayrıldı, Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Güzel de başladı. Yaptığı hareket, seyirciyi coşturma hareketi Samsunspor maçında yapmamalıydı. Üzdü. Pek çok hoş olmadı. Bazı televizyonlar beni yanlış anlamış. Bedava aldılar dedim. 6 milyon euro'ya aldılar. Nene'yi aldılar 18, Musaba'yı 6'ya aldılar dedim. Bana göre Musaba, Nene'den daha iyi futbolcu. Kıyaslama yaptık. Bunu zaman gösterecek. Musaba'yı normalde veriyor olsaydım, bir sonraki satışından pay alacaktım, bonus alacaktım, Fenerbahçe şampiyon olursa bonus alacaktım. O rakam belki 10-15'e çıkacaktı. Ben bunun için 'bedava' dedim. Yoksa bedavaya gitmedi. Oyuncu, 3 milyon istedi (Samsunspor'a transfer süreci) sonrasında pazarlıkla 5 milyon yaptık. Samsunspor tarihinde 5 ay kalıp 6 katı para kazandıran bir oyuncu olmamıştı. Ekonomik katkılarından dolayı Musaba'ya teşekkür ettik ama onu da bazı taraftarlarımız da yanlış anladı. Nene'ye karşı yanlış bir şey söylemedim ama Musaba bana göre daha iyi futbolcu dedim." dedi.

F.Bahçe Süper Kupa finalinde G.Saray'ın rakibi oldu! İşte maçın özeti
Thomas Reis: Korkarak oynadık!
DİĞER
Fenerbahçe’nin yıldızına Serie A devi talip oldu! Temaslar başladı
2026 Ocak emekli zammı tablosu: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ve %12,19 kök maaş hesabı
Musaba gözyaşlarını tutamadı! İşte o anlar
Tedesco'dan Musaba'ya övgü dolu sözler!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe Beko evinde galip! Fenerbahçe Beko evinde galip! 22:36
Osimhen'e Nijerya'da tepkiler çığ gibi! Osimhen'e Nijerya'da tepkiler çığ gibi! 22:04
Cezayir uzatmada güldü! Cezayir uzatmada güldü! 21:54
F.Bahçe Opet’ten gövde gösterisi! F.Bahçe Opet’ten gövde gösterisi! 21:51
Kasımpaşa Kamil Ahmet Çörekçi ile sözleşme imzaladı! Kasımpaşa Kamil Ahmet Çörekçi ile sözleşme imzaladı! 21:45
F.Bahçe Medicana Polonya’da set vermedi F.Bahçe Medicana Polonya’da set vermedi 21:40
Daha Eski
Erik ten Hag Twente ile anlaştı Erik ten Hag Twente ile anlaştı 21:19
Nijerya basınından olay Osimhen iddiası! Nijerya basınından olay Osimhen iddiası! 20:58
Fırtına Nijeryalı stoperin transferin mutlu sona ulaştı! Fırtına Nijeryalı stoperin transferin mutlu sona ulaştı! 20:50
F.Bahçe Süper Kupa'da farkı 2'ye çıkardı! F.Bahçe Süper Kupa'da farkı 2'ye çıkardı! 20:46
Fildişi Sahili Burkina Faso maçı bilgileri Fildişi Sahili Burkina Faso maçı bilgileri 20:15
Beşiktaş'ın Antalya kamp çalışmalarını sürüyor! Beşiktaş'ın Antalya kamp çalışmalarını sürüyor! 18:34