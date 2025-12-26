Gelinim Mutfakta 26 Aralık puan durumu: Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU | Ekranların sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da 26 Aralık 2025 bölümü büyük heyecana sahne oldu. Yeni haftanın ilk günlerinde yarışmacılar arasındaki rekabet giderek artarken, izleyiciler de bugün çeyrek altını kim aldı sorusuna yanıt arıyor. Kayınvalidelerin tadım sonrası verdiği puanlarla birlikte Gelinim Mutfakta puan durumu netleşti. Günün sonunda zirveye çıkan isim, hem altının hem de moral üstünlüğünün sahibi oldu. Peki bugün Gelinim Mutfakta'da kim kazandı, puanlar nasıl dağıldı? Tüm detaylar ve güncel sıralama haberimizde…

GELİNİM MUTFAKTA DÜN KİM KAZANDI?

25 Aralık 2025 Perşembe günü yayınlanan bölümde yapılan tadımlar ve kayınvalidelerin verdiği puanlar sonrası günün birincisi Miyase oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 23 ARALIK SALI GÜNÜNÜN KAZANAN İSMİ

23 Aralık 2025 Salı Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin Neriman oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 22 ARALIK 2025

KADER- 21 PUAN

TUĞBA- 14 PUAN

NERİMAN- 9 PUAN

MİYASE- 9 PUAN

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olmasının yanı sıra son yıllarda televizyon ekranlarında da adından söz ettiren başarılı bir sunucudur. Sanat hayatına müzikle adım atan Hünel, uzun yıllar boyunca arabesk ve Türk sanat müziği türlerinde albümler çıkarmış, sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Güzelliği ve zarafetiyle de dikkat çeken sanatçı, son dönemde özellikle Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programının sunuculuğu ile geniş kitleler tarafından tanınmaktadır.