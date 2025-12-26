Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklama takvimine göre Aralık ayı enflasyon verileri, Ocak ayının ikinci yarısında yayımlanacak. TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verileriyle birlikte Aralık ayının aylık enflasyonu ile yıllık yüzde değişim oranı kamuoyu ile paylaşılacak. Aralık ayı enflasyon beklentisi ne yönde? Uzman ekonomistler, Aralık ayında enflasyonun yıllık bazda sınırlı artış gösterebileceğini tahmin ediyor. Mevsimsel etkiler, döviz kuru ve enerji maliyetlerindeki gelişmeler, Aralık enflasyonunun yönünü belirleyecek başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Peki, Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? TÜİK Aralık ayı enflasyon beklentisi ne yönde? Detaylar haberimizde...

Yİ-ÜFE'DE YILLIK ARTIŞ YÜZDE 27,23

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (Yİ-ÜFE, 2003=100) bakıldığında, 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,84 artış kaydedildi. Yİ-ÜFE, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 26,72, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 27,23 yükseldi. On iki aylık ortalamalara göre artış oranı yüzde 25,37 oldu.

TÜFE'DE AYLIK VE YILLIK ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE, 2003=100) ise Kasım ayında aylık artış yüzde 0,87 olarak hesaplandı. TÜFE, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 29,74, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,07 artarken, 12 aylık ortalamalara göre artış yüzde 35,91 olarak gerçekleşti.

ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Ankete göre, bir önceki dönemde yüzde 1,16 olan Aralık ayı TÜFE artış beklentisi, bu dönemde yüzde 1,08'e geriledi. Yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 32,20'den yüzde 31,17'ye düştü.

Enflasyon beklentileri orta ve uzun vadede de aşağı yönlü güncellendi. Buna göre;

👉 12 ay sonrası TÜFE artış beklentisi yüzde 23,49'dan 23,35'e,

👉 24 ay sonrası beklenti ise yüzde 17,69'dan 17,45'e geriledi.

ARALIK AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) veri takvimine göre, enflasyon oranları 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşılacak.