TOKİ son başvuru tarih ne zaman? | 500 bin sosyal konut projesi

TOKİ'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirdiği 500 bin sosyal konut projesi için final zamanı yaklaşıyor. Başvuru sürecinin sona ermesine sayılı günler kala, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Murat Kurum, TOKİ 500 bin konut projesine 5 milyon 440 bin kişinin başvurduğunu açıkladı. Başvuru şartlarını tamamlayacak vatandaşlar arasından yapılacak çekilişle, 500 bin şanslı kişi ev sahibi olma hakkı kazanacak. TOKİ'nin Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurmak isteyenler için işte son tarih, başvuru şartları, kura tarihi ve tüm detaylar...

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ SON BAŞVURU TARİHİ

TOKİ'nin Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 500 Bin Sosyal Konut Projesi'ne başvuruda bulunmak isteyen milyonlarca vatandaş için süreçte sona yaklaşıldı. Başvuruların sona ermesiyle birlikte kura çekimi aşamasına geçileceği bilinirken başvuru sürecini tamamlamamış adaylar için son başvuru tarihleri, başvuru yöntemi farklılığına göre iki ayrı günde belirlenmiştir:

E-Devlet Üzerinden Başvurular: Dijital platform olan e-Devlet kapısı aracılığıyla yapılan başvurular için son tarih 18 Aralık Perşembe olarak belirlenmiştir. Bu tarihte, sistemin kapanış saatine kadar başvurunuzu tamamlamanız gerekmektedir.

Banka Şubeleri Aracılığıyla Başvurular: Proje için anlaşmalı bankaların şubeleri üzerinden fiziki olarak gerçekleştirilen başvurular ise bir gün sonra, yani 19 Aralık Cuma tarihinde sona erecektir.

Başvuruların eksiksiz ve doğru yapılması, hak sahipliği sürecinde herhangi bir mağduriyet yaşanmaması açısından kritik öneme sahiptir. Özellikle yoğunluktan kaynaklanabilecek olası aksaklıkları önlemek adına, başvuracak kişilerin son günleri beklemeden başvurularını tamamlaması gerekmektedir.

TOKİ e-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

1. Sisteme Giriş ve Başvuru Ekranına Yönlenme

T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile e-Devlet Kapısı'na giriş yaptıktan sonra, arama çubuğunu kullanarak ilgili hizmeti bulun ve "TOKİ Konut İş Yeri Başvuru" ekranına tıklayarak süreci başlatın.

2. Proje Seçimi ve Ön Onay

Açılan ekranda, büyük sosyal konut projesini temsil eden "500 Bin Sosyal Konut Projesi" seçeneği işaretlenir. Gerekli taahhüt ve koşullar okunduktan sonra "Onayla" butonuna tıklanır. Bu işlem, başvuru sürecinizin ön aşamasını tamamlar ve talebinizi TOKİ sistemine düşürür.

3. Talebin Değerlendirilmesi ve Hesap Açılışı

Sisteme düşen ön başvuru talebiniz, TOKİ yetkilileri tarafından değerlendirmeye alınır ve inceleme süreci başlar. İncelemenin başarılı bulunması durumunda, bankalar (Ziraat Bankası veya Halkbank), başvuru sahibi adına otomatik olarak bir hesap açar.

4. SMS ile Hesap Numarasının Bildirilmesi

Başvuru sahibine, açılan bu hesaba para yatırması için gerekli olan hesap numarası bilgisi SMS yoluyla cep telefonuna bildirilir.

5. Başvuru Ücretinin Yatırılması

Son ve en kritik adım, başvurunun geçerlilik kazanması için gerekli olan 5.000 TL başvuru ücretinin bildirimde yer alan hesaba yatırılmasıdır. Bu ödeme işlemi, EFT, havale ya da ATM yoluyla kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Başvuru ücretinin yatırılmasıyla e-Devlet üzerindeki tüm işlemler tamamlanmış olur.

TOKİ BANKALARDAN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden başvuru yapma imkanı olmayan veya fiziki ortamda işlem yapmayı tercih eden vatandaşlar, TOKİ ile anlaşmalı olan banka şubeleri aracılığıyla da başvurularını tamamlayabilirler. Banka şubeleri üzerinden başvuru adımları şu şekildedir:

1. Gerekli Belgeleri Hazırlama

Bankaya gitmeden önce, başvuru için istenecek temel belgelerin eksiksiz olarak hazırlandığından emin olun. Bu belgeler genellikle şunlardır:

T.C. Kimlik Kartı: Aslı ve fotokopisi. Taahhütname ve Başvuru Formu: Banka şubesinde doldurulacak bu formları önceden incelemek faydalı olabilir. İkametgâh Belgesi: Başvuru yapılan il/ilçe sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet edildiğini kanıtlayan belge. (Bu, e-Devlet'ten de alınabilir.)

2. Anlaşmalı Bankalara Başvuru

TOKİ sosyal konut projeleri için belirlenen anlaşmalı bankalar genellikle T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T.C. Halkbank A.Ş. şubeleridir. Başvuru sahibinin, ikametgâhının bulunduğu ildeki bu bankaların herhangi bir şubesine gitmesi gerekmektedir.

3. Başvuru Ücretini Yatırma

Bankadaki görevli memura, TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapmak istediğinizi belirtin. Görevli memur, başvuru formunuzu düzenlemenize yardımcı olacak ve sizden belirlenen başvuru bedelini (dekont/makbuz karşılığında) talep edecektir. Bu bedel, başvurunun geçerli olması için zorunludur.

4. Formu Doldurma ve İmzalam

Banka tarafından verilen Başvuru ve Satın Alma Taahhütnamesi dikkatlice okunmalı, gerekli yerler doldurulmalı ve imzalanmalıdır. Başvurunun hangi konut tipine (2+1 veya 3+1) yapıldığı bu form üzerinde kesinleştirilir.

5. Makbuzu Saklama

Başvuru bedelinin yatırılmasıyla size verilecek olan başvuru makbuzu veya dekontu, başvurunuzun resmi kanıtı niteliğindedir. Kura çekimi sürecine kadar bu belgeyi kaybetmeden saklamanız önemlidir. Banka şubesinden alınan bu makbuzla fiziki başvurunuz tamamlanmış olur.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Başvuru ücreti 5 bin TL olarak belirlenen Yüzyılın Konut Projesi'nde, kura çekiliş tarihleri henüz belirlenmedi. Aralık 2025-Şubat 2026 tarihleri arasında olması planlan konut çekilişi, NOTER huzurunda yapılacak ve TOKİ'nin resmi Youtube kanalı üzerinden canlı yayımlanacak. 81 ilde, afet riskine karşı güvenli ve uygun maliyetli olarak inşa edilen evler için şehit yakını ve gazilere, emeklilere, gençlere, en az 3 çocuğu olan ailelere ve engellilere kontenjan ayrılacak. Buna göre şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkanı sağlanacak.