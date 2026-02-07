Aynı Yağmur Altında konusu nedir, oyuncuları kim? | Oyuncu kadrosu (RESİMLİ)
Ekranların yeni tutkusu olmaya aday Aynı Yağmur Altında, izleyiciyi sarsıcı bir kader ortaklığına davet ediyor. ATV'nin yeni sezondaki en güçlü kozlarından biri olan dizi, geçmişin gölgelerinden kaçmaya çalışan karakterlerin beklenmedik bir şekilde kesişen yollarını ve imkansız bir aşkın filizlenişini konu alıyor. Yıldız isimleri buluşturan zengin oyuncu kadrosu ve izleyiciyi ilk andan itibaren içine çekecek derinlikli hikayesiyle Aynı Yağmur Altında konusu ve tüm merak edilen detaylar haberimizde!
Rosa, aynı protestoda ilk kez karşılaştığı Ali ile İstanbul'da yeniden karşılaşır. Kısa sürede büyük bir aşka dönüşen bu ilişki; aile baskıları, inanç farklılıkları ve karşılarına çıkan tehditlerle sınanacaktır.
AYNI YAĞMUR ALTINDA OYUNCULARI KİMLER?
Nilsu Berfin Aktaş-Rosa Sofia Martinez
Rosa Sofıa Martınez insan hakları aktivisti kimliğiyle tanınan İspanyol kökenli genç bir kadın. Londra'da katıldığı bir Gazze protestosunda aldığı bir darbe sonucunda her an ölümle burun buruna yaşamak zorunda kalan Rosa, aşkını da bu protesto sırasında bulmuştur. Özgürlüğüne düşkün, inandığı hakikat uğruna her şeye meydan okuyabilecek bir kişiliği vardır.
Burak Tozkoparan-Ali Aydan
Ailesinin otoriter ve disiplinli yapısı, Ali'nin özgür ruhuyla çatışmış, bu da onun duygusal olarak ailesinden uzaklaşarak kendi yolunu bulma arzusunu kuvvetlendirmiştir. Ali'nin hayatındaki en büyük dönüm noktalarından biri Rosa ile tanışmasıdır. Rosa'yla yaşadığı aşk¸ Ali'nin hayatını altüst edecektir.
Hülya Avşar-Fazilet
Dominant ve kibirli bir kadın olan Fazilet, şık ve stilize başörtüsü takar, özenli giyinmeyi sever. Paraya ve statüye büyük önem verir. Fazilet'in en büyük sırrı, geçmişte yaşadığı yasak ilişkiden doğan bir erkek çocuğudur.
Deniz Uğur-Hümeyra
Ali'nin muhafazakar annesi. Çocuklarına düşkün ve onların mutluluğu için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olan Hümeyra, en büyük kırılma noktasını 28 Şubat döneminde başörtüsü nedeniyle okuldan atılarak yaşamıştır. Üniversiteden sınıf arkadaşı Tülin Karanoğlu, her zaman ona karşı üstünlük taslamıştır.
Erkan Can-Mürsel Duran
İstanbul'un tarihi semtlerinden birinde sahaf dükkânı işleten bilge ve saygıdeğer bir kişilik olan Mürsel Baba çevresine güven veren bir karakterdir. Ali için Mürsel Baba bir akıl hocası ve güvenli bir limandır.
Fikret Kuşkan-Umur Karanoğlu
Koray'ın babası ve Karanogˆ lu Holding'in sahibi olan Umur, zenginlik ve sosyal statü odaklı bir yas¸ am sürmektedir. Otoriter, is¸ kolik ve güç merkezli bir adamdır. Taşra kökenli olan Umur, kendisine soylu bir geçmis¸ uydurarak üstünlük fantezi gerçekleştirmiş, zamanla kendi uydurduğuna kendisi de inanmıştır.
Levent Ülgen-Faik Aydan
Ali'nin babası olan Faik, dini ve kültürel değerlere bağlı muhafazakâr bir yaşam sürse de çıkarları doğrultusunda pragmatik ve esnek davranır, gençliğinde idealist biriyken, zamanla güç ve para hırsı onu yozlaştırmıştır. Güçlü bir liderlik yeteneğine sahip olan Faik, ailesi ve çalışanları üzerinde etkili bir otorite figürüdür.
Bahar Şahin-Beliz Karanoğlu
Koray'ın kız kardeşi Beliz ayrıcalıklı bir yaşam sürmesine rağmen derin bir duygusal boşluk hisseder. Ali'ye duyduğu aşk uğruna kendini değiştirmeyi göze alır. İstediklerini elde edemediğinde çok sert kırılmalar yaşar. Dış¸ görünüşü bakımından kusursuz görünse de duygusal bakımdan çok kırılgandır.
Birand Tunca-Kerem Aydan
İs¸ dünyasında yükselme hırsıyla dolu, kariyer odaklı ve hedefine ulaşmak için bencil bir tutum sergileyen biridir. Zirveye ulaşmak, Aydan ailesinin işlerinin başına geçmek ve Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından biri olmayı hedeflemektedir.
Mine Çayıroğlu-Tülin Karanoğlu
Koray'ın annesi olan Tülin coşkulu abartılı, seyirlik eğlenceli, sağı solu belli olmayan, dışa dönük, birden patlayan soylu bir İstanbullu, ince zevk sahibi bir burjuvadır. Tülin, Aydan ailesini hep küçümser. Ancak Tülin'in asıl problemi bu aile değil, geçmişten gelen rakibi Fazilet'tir.
Taro Emir Tekin-Koray Karanoğlu
Umur Karanoğlu'nun oğlu... Güç ve ayrıcalıkla büyüyen Koray, pahalı zevklere alışık; soğukkanlı, kendinden emin ve ben merkezci bir yapıya sahiptir. Rosa'ya saplantılı şekilde aşıktır. Koray hakkındaki sır ortaya çıktığında Karanoğlu Konak'taki dengeler sarsılacaktır.
