Aynı Yağmur Altında konusu nedir, oyuncuları kim? | Oyuncu kadrosu (RESİMLİ)

Fikret Kuşkan-Umur Karanoğlu

Koray'ın babası ve Karanogˆ lu Holding'in sahibi olan Umur, zenginlik ve sosyal statü odaklı bir yas¸ am sürmektedir. Otoriter, is¸ kolik ve güç merkezli bir adamdır. Taşra kökenli olan Umur, kendisine soylu bir geçmis¸ uydurarak üstünlük fantezi gerçekleştirmiş, zamanla kendi uydurduğuna kendisi de inanmıştır.

Levent Ülgen-Faik Aydan

Ali'nin babası olan Faik, dini ve kültürel değerlere bağlı muhafazakâr bir yaşam sürse de çıkarları doğrultusunda pragmatik ve esnek davranır, gençliğinde idealist biriyken, zamanla güç ve para hırsı onu yozlaştırmıştır. Güçlü bir liderlik yeteneğine sahip olan Faik, ailesi ve çalışanları üzerinde etkili bir otorite figürüdür.