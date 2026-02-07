CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 7 Şubat Sayısal Loto sonuçları

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 7 Şubat Sayısal Loto sonuçları

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı. 7 Şubat tarihli Sayısal Loto çekilişinin ardından büyük ikramiyeyi kazanan numaralar Milli Piyango Online sistemi üzerinden erişime açıldı. Vatandaşlar, 7 Şubat Sayısal Loto sonuçları ile kazanan kombinasyonları ve ikramiye dağılımını merak ediyor. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2026 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 13:32
Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 7 Şubat Sayısal Loto sonuçları

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI | 7 Şubat Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları araştırılmaya devam ediyor. Çılgın Sayısal Loto 7 Şubat sonuçları son dakika olarak açıklandı. Canlı çekilişin ardından Sayısal Loto'da kazandıran numaralar netlik kazandı. Büyük ikramiye devretti mi, kaç kişi kazandı soruları gündeme gelirken, 7 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı da en çok arananlar arasına girdi. İşte 7 Şubat 2026 Cumartesi Sayısal Loto sonuçları...

SAYISAL LOTO 7 ŞUBAT CUMARTESİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sayısal Loto sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanan sonuçların ardından kazanan numaralar belli olacak.

7 Şubat 2026 Sayısal Loto sonuçları

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 4 ŞUBAT ÇARŞAMBA

Çılgın Sayısal Loto kazanan numaralar, 4 Şubat Çarşamba günü saat 21.30'da düzenlenen çekilişin ardından belli oldu.

8-52-50-67-69-46

Joker: 64

SüperStar: 21

Çılgın Sayısal Loto 7 Şubat kazanan numaralar

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, klasik Sayısal Loto'nun yenilenmiş ve daha yüksek ikramiye sunan versiyonudur. Oynaması oldukça kolaydır:

  • 1 ile 90 arasından 6 sayı seçilir.Her kolon bir oyun olarak kabul edilir ve isterseniz birden fazla kolon doldurabilirsiniz.
  • Joker (süper star) özelliği vardır.Dilerseniz "Süper Star" kutusunu işaretleyerek ekstra ücretle ek ikramiye kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Süper Star, çekilişte çıkan ek bir sayıdır ve tutturduğunuzda ikramiyeniz katlanabilir.
  • Sistem oyunu ile otomatik kombinasyonlar yapılabilir.6'dan fazla sayı seçmek isterseniz, sistem sizin için çeşitli kombinasyonlar oluşturur (Sistem 7, 8, 9 vb.).
  • İnternetten ya da bayiden oynanabilir.Milli Piyango'nun resmi sitesi, mobil uygulaması veya yetkili bayiler üzerinden kolon doldurup kupon oluşturabilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto oyununda;

  • Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
  • İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.
  • Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.
  • Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
  • Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
  • Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
