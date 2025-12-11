CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler Veliaht yeni bölüm izle | Veliaht 13. Bölümde neler olacak?

Veliaht yeni bölüm izle | Veliaht 13. Bölümde neler olacak?

Seçimi Yahya’nın kazanması, Esenler’de yepyeni bir dönemin kapılarını açar. Bu süreçte Timur’un ustaca hazırladığı plan, Zülfikar’a ihanet edenleri bir bir ortaya çıkarır ve Karslı Konağı’nda geçmişle yüzleşilen çarpıcı anlar yaşanır. Tüm heyecanıyla ekrana gelen Veliaht 13. bölüm, 11 Aralık Perşembe akşamı Show TV izleyicisiyle buluştu.

Giriş Tarihi: 20 Kasım 2025 Perşembe 08:17 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2025 Perşembe 09:05
Veliaht yeni bölüm izle | Veliaht 13. Bölümde neler olacak?

Veliaht 13. bölüm, 11 Aralık Perşembe akşamı Show TV'de yayınlandı. Yeni bölümü kaçıran izleyiciler için Veliaht 13. bölüm izle seçeneğiyle tek parça ve HD formatta izleme imkanı sunuluyor. Veliaht 13. bölüm 11 Aralık Perşembe günü Show TV'de yayınlanırken, Esenler'de seçim sonuçları ve Karslı Konağı'ndaki büyük yüzleşme izleyicinin dikkatini çekti. Yahya'nın seçim zaferi yeni bir süreci başlatırken, Timur'un zekice kurduğu plan Zülfikar'a ihanet edenlerin maskesini düşürdü. Kaçıranlar için Veliaht 13. bölüm izle seçeneğiyle bölümün tamamı tek parça HD olarak yayında. Yeni bölümde yaşanan tüm kritik gelişmeleri izleme linki üzerinden detaylı şekilde takip edebilirsiniz.

Veliaht yeni bölüm kesintisiz izle

Veliaht tüm bölümler izle

VELİAHT YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK ?

Seçimi Yahya'nın kazanmasıyla Esenler'de yeni bir dönem başlar. Timur'un ustaca kurduğu plan Zülfikar'a ihanet edenlerin maskelerini düşürür ve Karslı Konağı'nda geçmişe dair büyük bir yüzleşme yaşanır.Veliaht 12. bölüm konusu

Seçimi Yahya'nın kazanmasıyla Esenler'de yeni bir dönem başlar. Timur'un ustaca kurduğu plan Zülfikar'a ihanet edenlerin maskelerini düşürür ve Karslı Konağı'nda geçmişe dair büyük bir yüzleşme yaşanır.

Veliaht 13. Bölüm izle

Zülfikar'ın iktidarı devretmesiyle Timur'un önünde artık iki seçenek vardır: Tamirci Timur olarak evine ve annesine dönmek ya da Zafer Karslı olarak kalıp Esenler Otogarı'nda iktidar savaşına devam etmek…

Veliaht yeni bölüm kesintisiz izle

Veliaht tüm bölümler izle

VELİAHT OYUNCULARI

Timur Aslan: Akın Akınözü

Reyhan Karslı: Serra Arıtürk

Zülfikar Karslı: Ercan Kesal

Yahya Kaptan: Erkan Kolçak Köstendil

Derya Karslı: Hazal Türesan

Kudret Karslı: Derya Karadaş

Vezir Yılmaz: Tansu Biçer

Zafer Karslı: Bora Akkaş

Beyazıt Kurtaran: Erdem Şenocak

