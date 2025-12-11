Veliaht yeni bölüm izle | Veliaht 13. Bölümde neler olacak?

Veliaht 13. bölüm, 11 Aralık Perşembe akşamı Show TV'de yayınlandı. Yeni bölümü kaçıran izleyiciler için Veliaht 13. bölüm izle seçeneğiyle tek parça ve HD formatta izleme imkanı sunuluyor. Veliaht 13. bölüm 11 Aralık Perşembe günü Show TV'de yayınlanırken, Esenler'de seçim sonuçları ve Karslı Konağı'ndaki büyük yüzleşme izleyicinin dikkatini çekti. Yahya'nın seçim zaferi yeni bir süreci başlatırken, Timur'un zekice kurduğu plan Zülfikar'a ihanet edenlerin maskesini düşürdü. Kaçıranlar için Veliaht 13. bölüm izle seçeneğiyle bölümün tamamı tek parça HD olarak yayında. Yeni bölümde yaşanan tüm kritik gelişmeleri izleme linki üzerinden detaylı şekilde takip edebilirsiniz.
Veliaht yeni bölüm kesintisiz izle
VELİAHT YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK ?
Seçimi Yahya'nın kazanmasıyla Esenler'de yeni bir dönem başlar. Timur'un ustaca kurduğu plan Zülfikar'a ihanet edenlerin maskelerini düşürür ve Karslı Konağı'nda geçmişe dair büyük bir yüzleşme yaşanır.
Zülfikar'ın iktidarı devretmesiyle Timur'un önünde artık iki seçenek vardır: Tamirci Timur olarak evine ve annesine dönmek ya da Zafer Karslı olarak kalıp Esenler Otogarı'nda iktidar savaşına devam etmek…
VELİAHT OYUNCULARI
Reyhan Karslı: Serra Arıtürk
Yahya Kaptan: Erkan Kolçak Köstendil
Derya Karslı: Hazal Türesan
Zafer Karslı: Bora Akkaş
Beyazıt Kurtaran: Erdem Şenocak