Son dakika deprem! Az önce deprem nereden oldu? 11 Aralık AFAD, Kandilli

Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan 11 Aralık 2025 tarihli son deprem verileri vatandaşların erişimine açıldı. Türkiye'nin farklı bölgelerinde gün içinde meydana gelen sarsıntılar, özellikle deprem riskinin yüksek olduğu illerde yaşayanlar tarafından yakından takip ediliyor. Pek çok kişi, "Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? Kaç büyüklüğünde hissedildi?" sorularına yanıt ararken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi açıklamaları da merak edilen tüm detayları gözler önüne seriyor. İşte detaylar...

AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 11 Aralık 2025 tarihinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen ve bazı illerde hissedilen depremlerle ilgili son verileri paylaştı. Uzmanlar, kaydedilen depremlerin büyüklüğü ve merkez üssüne ilişkin güncel bilgileri aktarırken, vatandaşların güvenlik tedbirlerini elden bırakmaması gerektiğini belirtti. İşte AFAD'ın açıkladığı son depremler listesi…

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin duyurduğu verilere göre 11 Aralık 2025'te yaşanan sarsıntılar, çevre illerde de hissedildi. Kandilli'den yapılan açıklamalarda, depremlerin merkez üssü, derinliği ve büyüklüğüne dair anlık bilgiler kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor. İşte Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan en güncel son depremler listesi…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN