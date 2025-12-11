Merkez Bankası faizi düşürürse ne gibi ekonomik sonuçlar ortaya çıkar? Ekonomi gündemini yakından izleyenler, faiz indiriminin etkilerini merak ediyor. Politika faizinin aşağı çekilmesi bankaların daha düşük maliyetle borçlanmasını sağladığından kredi faizleri geriler ve tüketim ile yatırımlar hız kazanabilir. Fakat düşük faiz ortamı, dövize olan talebi artırarak kurların yükselmesine ve enflasyonun yeniden ivmelenmesine neden olabilir. Tam da bu nedenle, "Faiz indirimi piyasaları nasıl etkiler?" sorusu her toplantı öncesinde gündemin en kritik başlığı hâline geliyor. Peki, Merkez Bankası faizi düşürürse ne olur?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TCMB toplantı takvimine göre Kasım ayında Para Politikası Kurulu toplantısı yapılmamış, bir sonraki toplantı 11 Aralık tarihinde, yani bugün gerçekleştiriliyor. TCMB'nin Aralık ayı faiz kararı saat 14.00'te kamuoyu ile paylaşılacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI DÜŞERSE NE OLUR?

Faiz indirimi, öncelikle bankaların borçlanma maliyetlerini azalttığı için kredi kullanımını artırır ve ekonomik hareketliliği destekler. Ancak diğer yandan döviz talebinin artmasıyla birlikte kurda yükseliş yaşanabilir ve enflasyonist baskılar ortaya çıkabilir. Bu nedenle faiz indirimi, kısa vadede ekonomiyi canlandırsa bile uzun vadeli etkileri dikkatle değerlendirilmelidir.