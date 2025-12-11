Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA | Ekonomide gözler bugün yapılacak toplantıya çevrildi. Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanacak! Piyasalar tarafından en çok sorulan "MB Aralık ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" sorusu gündemin üst sıralarında yer alıyor. TCMB'nin Aralık ayı faiz kararı, enflasyon beklentileri ve finansal piyasalardaki hareketliliği yakından etkileyecek. Kararın genellikle öğle saatlerinde kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Tüm detaylar, açıklama yapıldıktan sonra vatandaşlar tarafından yakından takip edilecek. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, faiz beklentisi ne yönde? İşte detaylar!

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası'nın yılın son toplantıları arasında yer alan Aralık PPK toplantısı öncesinde takvim de netleşmiş durumda. TCMB toplantı takvimine göre Kasım ayında Para Politikası Kurulu toplantısı yapılmamış, bir sonraki toplantı 11 Aralık tarihinde, yani bugün gerçekleştiriliyor. TCMB'nin Aralık ayı faiz kararı saat 14.00'te kamuoyu ile paylaşılacak.

MERKEZ BANKASI ARALIK AYI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Temmuz ayında başlattığı faiz indirim sürecinde oranları kademeli olarak aşağı çekmiş, politika faizini %46,00 seviyesinden %39,50'ye kadar düşürmüştü. Piyasalar şimdi Aralık ayı için atılacak yeni adımı bekliyor.

PİYASALARDA GÖZLER SAAT 14.00'TE

Aralık ayı faiz kararı, döviz kuru, borsa, altın ve mevduat faizleri üzerinde doğrudan etkili olacağı için yatırımcılar açıklamayı yakından takip ediyor. Ekonomistler, bugünkü kararın 2025 yılı para politikası duruşu açısından da önemli sinyaller vereceğini vurguluyor.

Tüm gözler saat 14.00'te açıklanacak TCMB Aralık ayı faiz kararına çevrilmiş durumda. Kararın ardından piyasaların nasıl tepki vereceği de merak konusu oluyor.