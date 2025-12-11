İSKİ baraj doluluk oranları | 11 Aralık baraj doluluk oranları ne kadar?

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI | İstanbul'da su yönetimi açısından önemli olan baraj doluluk oranları, 11 Aralık 2025 itibarıyla yeniden gündeme geldi. Şehrin su ihtiyacını karşılayan barajlarda, son haftalarda etkili olan yağışlarla birlikte seviyelerde kısmi artış görülüyor. Barajlardaki doluluk oranları; su tüketimi, hava sıcaklıkları ve mevsimsel yağışlara bağlı olarak günlük olarak değişebiliyor. Yetkililer, özellikle kış ve ilkbahar aylarının su kaynaklarını yenilemek için kritik bir dönem olduğuna dikkat çekiyor. Peki, İstanbul barajlarında son durum ne? İSKİ güncel baraj doluluk oranları açıklandı mı? İşte, 11 Aralık Perşembe İSKİ güncel baraj doluluk oranları...

BARAJ DOLULUK ORANI 11 ARALIK

İSKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan verilere göre, İstanbul'da 11 Aralık Perşembe günü barajların genel doluluk oranı yüzde 17,95 olarak ölçüldü. Megakent için su kaynaklarının giderek azalması, yetkililer ve vatandaşlar açısından alarm niteliği taşıyor. Bu durum, İstanbul'un su yönetimi açısından hassas bir döneme girdiğini gösteriyor. Su tasarrufunun önemine dikkat çeken uzmanlar, özellikle gereksiz su kullanımının azaltılması gerektiğini vurguluyor. İSKİ yetkilileri de vatandaşları bilinçli tüketim konusunda uyarıyor ve suyun sürdürülebilir kullanımına yönelik önlemlerin önemine değiniyor.

BARAJLARDA SON DURUM 11 ARALIK 2025

Grafikte İstanbul'daki barajların güncel doluluk oranları gösteriliyor. Veriler yaklaşık olarak şu şekilde:

Ömerli Barajı: %14

Darlık Barajı: %28

Elmalı Barajı: %54

Terkos Barajı: %20

Alibey Barajı: %13

Büyükçekmece Barajı: %18

Sazlıdere Barajı: %17

Istrancalar Barajı: %31

Kazandere Barajı: %2

Pabuçdere Barajı: %2