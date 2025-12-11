ALTIN FİYATLARI | 11 Aralık gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

CANLI ALTIN FİYATLARI | Ekonomide yaşanan dalgalanmalar, altın piyasasını etkilemeye devam ederken yatırımcılar gözünü bir kez daha güncel fiyatlara çevirdi. Piyasaların nabzını tutmak isteyenler, "Bugün çeyrek altın ne kadar oldu?" ve "Gram altın fiyatlarında son durum ne?" sorularına yanıt arıyor. 11 Aralık 2025 Perşembe günü itibarıyla gram, çeyrek, yarım ve ons altının güncel satış rakamları açıklandı. Altın yatırımını yakından takip edenler için açıklanan tablo, piyasanın yönü hakkında önemli ipuçları sunuyor. İşte, 11 Aralık altın fiyatlarında son durum ve yatırımcıların merakla beklediği güncel fiyat listesi…

GRAM ALTIN ALIŞ: 5.787,99TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 5.788,77TL

11 ARALIK CANLI DÖVİZ KURU - BUGÜN DOLAR NE KADAR?

◼ABD Doları: 42,60 (Alış) - 42,61 (Satış)

◼EURO: 49,92 (Alış) - 49,99 (Satış)

◼STERLİN: 56,88 (Alış) - 57,17 (Satış)

FED FAİZ KARARI

Fed, Aralık ayı toplantısında politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,50-3,75 aralığına çekti. Fed böylece bu sene üçüncü faiz indirimini gerçekleştirdi. FED içerisindeki görüş ayrılıkları, son toplantı öncesinde de belirgindi. Kimi yetkililer enflasyonla mücadelenin kazanımlarını riske atmamak adına temkinli bir duruş sergilenmesi ve ek ekonomik verilerin beklenmesi gerektiğini savunurken diğer kesim ise faiz indirim döngüsüne başlamak için ekonomik koşulların olgunlaştığını belirterek indirimi destekleyen görüşler beyan etmişti.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (11 ARALIK)

▶Gram Altın Alış: 5.787,99₺

▶Gram Altın Satış: 5.788,77₺

▶Çeyrek Altın Alış: 9.481,00₺

▶Çeyrek Altın Satış:9.575,00₺

▶Yarım Altın Alış: 19.009,00₺

▶Yarım Altın Satış: 19.144,00₺

▶Tam Altın Alış: 37.779,00₺

▶Tam Altın Satış: 38.141,00₺

▶Ata Altın Alış: 38.945,00₺

▶Ata Altın Satış: 39.185,00₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 5.307,41₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 5.547,31₺

▶Gümüş Alış: 85,74₺

▶Gümüş Satış: 85,79₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 11 Aralık Perşembe günü saat 06.11 itibarıyla alınmıştır.