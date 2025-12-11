11 Aralık Bursa’da sular ne zaman gelecek? Bursa hangi ilçeler ve mahallelerde su kesintisi olacak?

11 Aralık Bursa su kesintisi gündemin en çok araştırılan konularından biri oldu. BUSKİ'nin 11 Aralık açıklamasına göre Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde gün içinde su kesintileri yaşanacak. Vatandaşlar özellikle "BUSKİ sular ne zaman gelecek?", "Kesinti hangi saatlerde sürecek?" sorularına yanıt arıyor. Su kesintilerinin, altyapı yenileme ve arıza çalışmaları nedeniyle uygulandığı belirtildi. Etkilenen mahallelerde suyun geri dönüş saati, çalışmaların tamamlanmasına göre belirleniyor. BUSKİ, kesintilerin olduğu bölgelerde suya en kısa sürede erişim sağlanacağını duyurdu. İşte 11 Aralık Bursa su kesintisi saatleri ve etkilenen ilçelerin listesi…

BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İNEGÖL

CUMHURİYET

Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/12/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 31/12/2025 18:00

Kesim Tarihi: 06/12/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; İnegöl İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi Bölgesi ve civarı 06.12.2025 - 31.12.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

MUSTAFAKEMALPAŞA

HAMZABEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 08/12/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 17/12/2025 18:00

Kesim Tarihi: 08/12/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 08.12.2025 - 17.12.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

OSMANGAZİ

HÜRRİYET

Planlanan Başlangıç Tarihi: 11/12/2025 02:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 11/12/2025 12:00

Kesim Tarihi: 11/12/2025 02:30

Açıklama: Osmangazi İlçesi C4_B10 Alt Bölgesinde Bulunan Hürriyet Mahallesi 13. Ata Sokak Ve Civarı ''ARIZA'' Çalışması Nedeniyle 11.12.2025 Tarihinde 02:30 ile 12:00 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' Yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

BURSA SU KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN