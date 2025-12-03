Son dakika enflasyon açıklandı | Kasım ayı enflasyonu yüzde kaç?

Son dakika enflasyon haberleri... Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Yılın sondan bir önceki verisi olan ve kira zammı ile pazar fiyatlarının yanı sıra memur ve emekli zammı, asgari ücret zammı, devlet destek ödemeleri gibi birçok kalemde belirleyici unsur olan ve merakla beklenen Kasım ayının enflasyon rakamları belli oldu. TÜİK'in resmi internet sitesinde yer alan raporda şu ifadeler kullanıldı:

KASIM AYI ENFLASYONU YÜZDE KAÇ?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %31,07 arttı, aylık %0,87 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,87 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %29,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %35,91 artış olarak gerçekleşti.

KASIM AYI KİRA ZAM ORANI KAÇ?

Kasım ayı verilerine göre; TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,23 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,43 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,29 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %38,36 artış olarak gerçekleşti. Eylül ayında yüzde 39,62 olarak açıklanan kira zammı Kasım ayında ise yüzde 35,91 oldu.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI KAÇ?

Memur ve emeklinin zam oranları aralık ayı enflasyon verilerinin de açıklanmasının ardından netleşti. Kasım ayında açıklanan verilere göre işçi ve BAĞKUR emeklisinin enflasyon artışı yüzde 11,2 oldu. Toplu Sözleşme'ye göre memur maaşlarına 2026 yılında yüzde 11 ve yüzde 7, 2027'de ise yüzde 5 ve yüzde 4 olmak üzere iki aşamalı zam yapılacak. Ayrıca 2026'nın ilk yarısında taban aylıklara 1000 TL'lik ek artış uygulanacak.

EKİM AYI ENFLASYON KAÇ OLMUŞTU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Ekim ayı enflasyon oranı yüzde 2,55 oldu. Yıllık enflasyon yüzde 32,87 seviyesinde gerçekleşti.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,55 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %28,63 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,87 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %37,15 artış olarak gerçekleşti.