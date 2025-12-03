CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Son dakika enflasyon açıklandı | Kasım ayı enflasyonu yüzde kaç?

Son dakika enflasyon açıklandı | Kasım ayı enflasyonu yüzde kaç?

Son dakika TÜİK, Kasım ayının enflasyon verilerini açıkladı. İç piyasada büyük öneme sahip, yılın 11. enflasyon verisi belli oldu. Kira zammı, memur ve emekli zammı, asgari ücret zammı gibi birçok kalemde etkili olacak enflasyon rakamları, Kasım'da aylık yüzde 0,87 ve yıllık bazda ise yüzde 31,07olarak açıklandı. Beklentiler doğrultusunda açıklanan enflasyon raporu ile ÜFE TÜFE rakamları ve detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 10:01 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 10:15
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Son dakika enflasyon açıklandı | Kasım ayı enflasyonu yüzde kaç?

Son dakika enflasyon haberleri... Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Yılın sondan bir önceki verisi olan ve kira zammı ile pazar fiyatlarının yanı sıra memur ve emekli zammı, asgari ücret zammı, devlet destek ödemeleri gibi birçok kalemde belirleyici unsur olan ve merakla beklenen Kasım ayının enflasyon rakamları belli oldu. TÜİK'in resmi internet sitesinde yer alan raporda şu ifadeler kullanıldı:

KASIM AYI ENFLASYONU YÜZDE KAÇ?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %31,07 arttı, aylık %0,87 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,87 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %29,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %35,91 artış olarak gerçekleşti.

göre %38,36 artış olarak gerçekleşti.

Kasım ayı enflasyon rakamları belli oldu

KASIM AYI KİRA ZAM ORANI KAÇ?

Kasım ayı verilerine göre; TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,23 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,43 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,29 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %38,36 artış olarak gerçekleşti. Eylül ayında yüzde 39,62 olarak açıklanan kira zammı Kasım ayında ise yüzde 35,91 oldu.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI KAÇ?

Memur ve emeklinin zam oranları aralık ayı enflasyon verilerinin de açıklanmasının ardından netleşti. Kasım ayında açıklanan verilere göre işçi ve BAĞKUR emeklisinin enflasyon artışı yüzde 11,2 oldu. Toplu Sözleşme'ye göre memur maaşlarına 2026 yılında yüzde 11 ve yüzde 7, 2027'de ise yüzde 5 ve yüzde 4 olmak üzere iki aşamalı zam yapılacak. Ayrıca 2026'nın ilk yarısında taban aylıklara 1000 TL'lik ek artış uygulanacak.

SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisi zam tahminleri! Devamını Oku BUNU DA OKU

EKİM AYI ENFLASYON KAÇ OLMUŞTU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Ekim ayı enflasyon oranı yüzde 2,55 oldu. Yıllık enflasyon yüzde 32,87 seviyesinde gerçekleşti.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,55 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %28,63 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,87 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %37,15 artış olarak gerçekleşti.

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray Duran'ı TFF'ye şikayet etti! İşte sebebi
Reklam / İdefix
DİĞER
Maxi Lopez’den Mauro Icardi’ye sert sözler! “Tokadı hak eden biri varsa...”
Emekliye %11.2 enflasyon zammı: Hesaplar noktası virgülüne değişti! SSK BAĞKUR'a 19 bin TL maaş...
Derbinin ardından sevkler açıklandı!
F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Ara transferde geri dönüyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Basketbol Avrupa Ligi heyecanı! 4 Aralık Perşembe: Basketbol Avrupa Ligi heyecanı! 4 Aralık Perşembe: 10:06
F.Bahçe'nin yedek kulübesi güçlü! F.Bahçe'nin yedek kulübesi güçlü! 09:58
G.Saray Duran'ı TFF'ye şikayet etti! İşte sebebi G.Saray Duran'ı TFF'ye şikayet etti! İşte sebebi 09:53
Burnley-Crystal Palace maçı detayları! Burnley-Crystal Palace maçı detayları! 09:40
Karacabey Belediye Spor-Kocaelispor maçı detayları Karacabey Belediye Spor-Kocaelispor maçı detayları 09:37
Monaco-Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı tarihi! Monaco-Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı tarihi! 09:30
Daha Eski
A. Efes R. Madrid ile karşılaşacak A. Efes R. Madrid ile karşılaşacak 09:28
Derbinin hakemi Yasin Kol'a sert eleştiri! Derbinin hakemi Yasin Kol'a sert eleştiri! 09:25
Fırtına'da hedef kupa! TS maçı canlı yayın bilgileri Fırtına'da hedef kupa! TS maçı canlı yayın bilgileri 09:17
Rafa Silva bilmecesinde kritik gün! Rafa Silva bilmecesinde kritik gün! 09:07
Leeds United - Chelsea maçı bilgileri! Leeds United - Chelsea maçı bilgileri! 09:04
F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Ara transferde geri dönüyor F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Ara transferde geri dönüyor 09:00