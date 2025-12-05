Emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisi (4A-4B-4C) zam tahminleri!

2026 emekli maaşı zammı yüzde kaç olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisi (4A-4B-4C) zam tahminleri! Emekli maaşları için 2026 Ocak zammı heyecanla bekleniyor. Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi, gözlerini TÜİK'in açıklayacağı Kasım ayı enflasyon verilerine çevirdi. Çünkü Kasım enflasyonu, emeklilerin son 5 aylık enflasyon farkını netleştirerek, Ocak ayında maaşlarına yapılacak zammın hesaplanmasında kritik rol oynuyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaşlarını 6 aylık periyotlar halinde alıyor. Bu nedenle Ocak ayında yapılacak zam, sadece mevcut enflasyon rakamına bağlı olarak değil, aynı zamanda önceki 6 aylık dönemdeki artışla birlikte değerlendiriliyor. Peki, Emekli maaş zammı ne kadar olacak? 2026 emekli maaşı zammı yüzde kaç olacak?

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Emekli maaşları için 2026 Ocak zammı heyecanla bekleniyor. Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi, gözlerini TÜİK'in açıklayacağı Kasım ayı enflasyon verilerine çevirdi. Çünkü Kasım enflasyonu, emeklilerin son 5 aylık enflasyon farkını netleştirerek, Ocak ayında maaşlarına yapılacak zammın hesaplanmasında kritik rol oynuyor.

2026 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaşlarını 6 aylık periyotlar halinde alıyor. Bu nedenle Ocak ayında yapılacak zam, sadece mevcut enflasyon rakamına bağlı olarak değil, aynı zamanda önceki 6 aylık dönemdeki artışla birlikte değerlendiriliyor. Sabah'ın haberine göre, Ocak 2026 için yapılacak zam oranının %12 ile %14 aralığında olabileceği belirtiyor.

Memur emeklileri (4C) için durum biraz farklı. Onların maaşı, toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı birlikte hesaplandığından, zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerine göre değişiklik gösterebiliyor. Özellikle düşük maaşlı memur emeklileri için Ocak zammı, gelirlerini korumak açısından oldukça önemli.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Kasım ve Aralık enflasyon rakamları açıklandığında, Ocak 2026 maaş zammı kesinleşecek ve milyonlarca emekli yeni maaşlarını öğrenebilecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Eylül ayında emekliler, maaşlarına yapılan %7,50'lik zammı almıştı. Aynı dönemde enflasyonun %2,55 olarak gerçekleşmesiyle, 4 aylık enflasyon toplamı %10,25 seviyesine yükseldi. Böylece SGK ve BAĞ-KUR emeklileri, şimdiden 10,25'lik zam almayı garantilemiş oldu.

Bu zam oranına göre, şu anda 16.881 TL olan en düşük SGK ve BAĞ-KUR emekli maaşı, Ocak 2026 itibarıyla 18.611 TL'ye yükselecek. Üstelik Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları netleştiğinde, maaş bu rakamın da üzerine çıkabilir.

AYLIK ENFLASYON YÜZDE KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Aylık enflasyon yüzde 0,87 olurken, yıllık enflasyon yüzde 31,07 olarak açıklandı.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,87 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %29,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %35,91 artış olarak gerçekleşti.