CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Bugün gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Bugün gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Altın piyasasında hareketlilik hız kesmiyor. Altın fiyatları haftayı yukarı yönlü hareketlilikle kapattı. Altın yatırımcıları sarı madende yükseliş trendinin sürüp sürmeyeceğini merak ediyor. FED'in Aralık ayında faiz indirimi sinyalleri ile oklar yukarı yönlü çevrilirken yeni rekor için de start verildi. Ekonomi uzmanları, fiyatlamalardaki dalgalanmanın sürebileceği konusunda vatandaşları uyarıyor. Peki 3 Aralık Çarşamba günü Kapalı Çarşı'da altın fiyatları nasıl? Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 06:52 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 06:53
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bugün gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

CANLI ALTIN FİYATLARI | Altın piyasasında yaşanan son yükseliş trendi, yatırımcıların dikkatini yeniden sarı madene çevirdi. Gram ve çeyrek altındaki artış, iç piyasadaki talebin yanı sıra küresel ekonomik gelişmelerin de etkisiyle belirleniyor. Güvenli liman olarak yatırımcı ve vatandaşların odağındaki yerini sürdüren altın fiyatlarının seyrinin, küresel gelişmelere bağlı olarak değişebileceği ifade ediliyor. Peki, 3 Aralık gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? İşte Kapalı Çarşı'da altın fiyatları ve detaylar...

GRAM ALTIN ALIŞ: 5.769,62 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 5.770,41 TL

Gram, çeyrek altın ne kadar 1 Aralık 2025 Pazartesi?

3 ARALIK CANLI DÖVİZ KURU - BUGÜN DOLAR NE KADAR?

◼ABD Doları: 42,47 (Alış) - 42,48 (Satış)

◼EURO: 49,45 (Alış) - 49,50 (Satış)

◼STERLİN: 56,21 (Alış) - 56,26 (Satış)

Altın alış-satış fiyatları (1 Aralık 2025)

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (3 ARALIK)

Gram Altın Alış: 5.769,62₺

Gram Altın Satış: 5.770,41

Çeyrek Altın Alış: 9.507,00

Çeyrek Altın Satış:9.596,00

Yarım Altın Alış: 19.014,00

Yarım Altın Satış: 19.192,00₺

Tam Altın Alış: 37.294,05₺

Tam Altın Satış: 38.039,04₺

Ata Altın Alış: 38.459,49

Ata Altın Satış: 39.439,25₺

22 Ayar Bilezik Alış: 5.770,73

22 Ayar Bilezik Satış: 5.771,51

Gümüş Alış: 80,00₺

Gümüş Satış: 80,06₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 3 Aralık Çarşamba günü saat 06.40 itibarıyla alınmıştır.

AHaber CANLI YAYIN

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 28 Kasım Cuma günü saat 14.40 itibarıyla alınmıştır.

Derbinin ardından sevkler açıklandı!
F.Bahçe'de flaş iddia! En-Nesyri...
DİĞER
Süper Lig'de şampiyonluk oranları derbi sonrası açıklandı! Favori takım...
2 müfettiş görevlendirildi! Barzani'nin uzun namlulu korumalarıyla Şırnak ziyaretine soruşturma
Kadıköy'de Okan Buruk bir başka!
G.Saray'ın Lookman planı belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Derbinin ardından sevkler açıklandı! Derbinin ardından sevkler açıklandı! 01:27
G.Saray'dan bir derbi paylaşımı daha! G.Saray'dan bir derbi paylaşımı daha! 01:27
G.Saray'dan Yasin Kol paylaşımı! G.Saray'dan Yasin Kol paylaşımı! 01:27
14. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 14. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 01:27
Sakarya'da turlayan G.Birliği! Sakarya'da turlayan G.Birliği! 01:27
Çaykur Rizespor farklı turladı! Çaykur Rizespor farklı turladı! 01:27
Daha Eski
Xabi Alonso'dan Arda eleştirilerine yanıt! Xabi Alonso'dan Arda eleştirilerine yanıt! 01:27
Eryaman'da turlayan Keçiörengücü! Eryaman'da turlayan Keçiörengücü! 01:27
Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! 01:27
Beşiktaşlı o isim için ayrılık iddiası! Beşiktaşlı o isim için ayrılık iddiası! 01:27
İşte Aslan'ın ocak bombası! Herkes Lookman'ı beklerken... İşte Aslan'ın ocak bombası! Herkes Lookman'ı beklerken... 01:27
Golden Boy 2025 sonuçları açıklandı! Golden Boy 2025 sonuçları açıklandı! 01:27