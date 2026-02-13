CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler TOKİ Kocaeli kura çekiliş sonuçları 2026 | Asil ve yedekler sıralı tam liste

TOKİ Kocaeli kura çekiliş sonuçları 2026 | Asil ve yedekler sıralı tam liste

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında Kocaeli’de inşa edilecek 10 bin 340 konut için hak sahipleri, bugün gerçekleştirilen kura çekilişiyle belirlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi Akçakoca Oditoryum Salonu'nd noter huzurunda yapılan ve binlerce vatandaşın canlı yayından takip ettiği çekilişle birlikte; Gebze, Derince, Körfez ve Dilovası gibi ilçelerde ev sahibi olmaya hak kazanan asil ve yedek isimlerin listesi erişime açıldı. İşte e-Devlet ve TOKİ resmi sayfası üzerinden Kocaeli TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve asile ve yedekler isim listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 13:48
TOKİ Kocaeli kura çekiliş sonuçları 2026 | Asil ve yedekler sıralı tam liste

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kocaeli etabında beklenen kura günü geldi; 13 Şubat Cuma günü saat 10.30 itibarıyla başlayan çekilişle on binlerce adayın heyecanlı bekleyişi sona erdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen süreçte, Kocaeli'nin farklı ilçelerinde hayata geçirilecek modern ve güvenli konutlar için hak sahipleri tek tek belirlendi. Hem salonda hem de dijital platformlarda büyük bir ilgiyle takip edilen kura töreni, Kocaeli'de konut sahibi olmayı bekleyen vatandaşlar için yeni bir dönemin kapılarını araladı. İşte Kocaeli TOKİ kura çekiliş sonuçları ve kazananların isim listesi...

TOKİ KOCAELİ KURA SONUCU SORGULA | e-DEVLET

TOKİ Kocaeli kura çekiliş sonuçları 2026

KOCAELİ TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura çekilişinin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahiplerinin tam isim listesi, eş zamanlı olarak iki ana kanal üzerinden sorgulanabiliyor. Vatandaşlar, e-Devlet kapısı üzerindeki "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Kura Sonucu Sorgulama" ekranından veya www.toki.gov.tr resmi internet adresinden T.C. kimlik numaraları ile sonuçlara ulaşabiliyor.

TOKİ Kocaeli asil ve yedekler sıralı tam liste

TOKİ KOCAELİ İLÇELERE GÖRE KURA SONUÇLARI | İSİM LİSTESİ

Kocaeli Merkez 4.800 konut | ASİL VE YEDEKLER isim listesi için TIKLAYIN

Çayırova 500 konut | ASİL VE YEDEKLER isim listesi için TIKLAYIN

Derince 90 konut | ASİL VE YEDEKLER isim listesi için TIKLAYIN

Gebze 200 konut | ASİL VE YEDEKLER isim listesi için TIKLAYIN

Körfez 1.200 konut | ASİL VE YEDEKLER isim listesi için TIKLAYIN

TOKİ Kocaeli kura sonuçları

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NASIL GERİ ALINIR?

Kura çekilişi sonucunda ismi asil veya yedek listede yer almayan vatandaşlar için başvuru bedeli iade süreci, kura tarihinden itibaren 5 iş günü sonra başlayacak. 2026 sosyal konut projesi kapsamında yatırılan 5.000 TL tutarındaki başvuru bedeli, hiçbir kesinti yapılmadan iade ediliyor.

  • İade Yöntemi: Başvuru ücretleri, paranın yatırıldığı banka (Ziraat Bankası veya Halkbank) üzerinden geri alınabilecek.

  • ATM ve Mobil: Banka şubelerine gitmeye gerek kalmadan, ATM'lerin "Kartsız İşlemler" menüsünden T.C. kimlik numarası ile veya bankaların mobil uygulamalarındaki "TOKİ İade" ekranlarından para çekilebilecek.

  • Otomatik İade: İlgili bankada vadesiz hesabı bulunan vatandaşların iadeleri genellikle doğrudan hesaplarına aktarılıyor.

TOKİ Kocaeli kura sonucu sorgulama ekranı

KURADA ADI ÇIKANLAR NE YAPACAK?

Kura sonucunda hak sahibi olan vatandaşlar için konut sahibi olma süreci asıl şimdi başlıyor. İşte izlenmesi gereken yol haritası:

1-) Sözleşme Daveti: TOKİ tarafından ilan edilecek takvim doğrultusunda hak sahipleri, ilgili banka şubelerine sözleşme imzalamaya davet edilecek. Bu duyurular TOKİ'nin resmi sitesi ve SMS yoluyla yapılacak.

2-) Peşinat Ödemesi: Hak sahiplerinin konut bedelinin %10'luk kısmını peşinat olarak yatırması gerekiyor. Başvuru sırasında ödenen 5.000 TL, bu peşinat tutarından mahsup edilecek (düşülecek).

3-) Vade ve Taksitler: Geri kalan borç için 240 ay vade imkanı sunulacak. Taksit ödemeleri ise genellikle sözleşme imzalanan ayı takip eden ay itibarıyla başlayacak.

4-) Konut Teslimi: Proje kapsamında inşa edilen konutların anahtar teslimlerinin, inşaatın ilerleme durumuna göre kademeli olarak yapılması ve genel teslimatın Mart 2027 itibarıyla başlaması hedefleniyor.

Belirlenen süreler içinde peşinatını yatırmayan veya sözleşme imzalamayan asil hak sahipleri haklarını kaybeder. Bu durumda sıra, yedek listedeki vatandaşlara geçer.

Transferde kelebek etkisi! Osimhen ve F.Bahçe...
İşte Uluslar Ligi'ndeki maç takvimimiz
DİĞER
Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında son durum! Victor Osimhen kaçıncı sırada?
8 ilde OnlyFans operasyonu: 16 şüpheli gözaltında | 300 milyon liralık mal varlığına el konuldu
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den golcü atağı: 45 milyon euro!
G.Saray'dan flaş karar! Mevkiler değişebilir
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray-İkas Eyüpspor maçı detayları! Galatasaray-İkas Eyüpspor maçı detayları! 13:31
İşte G.Saray maçının VAR'ı İşte G.Saray maçının VAR'ı 12:18
İşte Uluslar Ligi'ndeki maç takvimimiz İşte Uluslar Ligi'ndeki maç takvimimiz 12:05
Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçı detayları! Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçı detayları! 12:02
F.Bahçe'nin yeni Arda'sı İzmir'den! F.Bahçe'nin yeni Arda'sı İzmir'den! 11:36
LeBron tarihe geçti! LeBron tarihe geçti! 11:05
Daha Eski
Arca Çorum FK-İstanbulspor maçı detayları! Arca Çorum FK-İstanbulspor maçı detayları! 11:03
G.Saray'dan flaş karar! Mevkiler değişebilir G.Saray'dan flaş karar! Mevkiler değişebilir 10:58
Transferde kelebek etkisi! Osimhen ve F.Bahçe... Transferde kelebek etkisi! Osimhen ve F.Bahçe... 10:45
Esenler Erokspor-Manisa FK maç bilgileri! Esenler Erokspor-Manisa FK maç bilgileri! 10:41
Boluspor-Atakaş Hatayspor maçı ayrıntıları! Boluspor-Atakaş Hatayspor maçı ayrıntıları! 10:31
Galatasaray-İkas Eyüpspor maçı saat kaçta? Galatasaray-İkas Eyüpspor maçı saat kaçta? 09:58