Haberler Haberler TOKİ Balıkesir kura sonuçları 2026 | Asil ve yedekler isim listesi belli oldu

Balıkesir’de binlerce ailenin merakla beklediği TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimi tamamlandı. 13 Şubat 2026 Cuma günü Balıkesir Öğretmenevi Bengi Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirilen dev çekilişle, Balıkesir merkez ve ilçelerinde inşa edilecek toplam 7 bin 548 sosyal konutun hak sahipleri belirlendi. On binlerce başvurunun yapıldığı Balıkesir etabında, asil ve yedek isim listeleri dijital sorgulama ekranlarına yüklenmeye başlandı. İşte e-Devlet ve TOKİ resmi sayfası üzerinden Balıkesir TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve detaylı isim listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 13:34
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) sosyal konut hamlesinde beklenen Balıkesir kura çekimi, 13 Şubat 2026 sabah saat 11.00 itibarıyla başladı. Balıkesir Öğretmenevi Bengi Salonu'nda noter denetiminde gerçekleştirilen ve TOKİ'nin resmi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan törende, Balıkesir merkez başta olmak üzere 16 farklı ilçede yapılacak konutların sahipleri tek tek ilan edildi. Salonu dolduran vatandaşların heyecanlı bekleyişi, kura kürelerinden çıkan isimlerle yerini büyük bir sevince bıraktı. Kura işlemlerinin tamamlanması ve noter onayının ardından, kesinleşen asil ve yedek listeler vatandaşların erişimine açıldı. İşte TOKİ Balıkesir kura sonuçları ve isim listeleri...

TOKİ BALIKESİR KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI | e-DEVLET

TOKİ Balıkesir kura sonuçları 2026

BALIKESİR TOKİ KURA SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Kura çekiminin ardından sonuçları kontrol etmek için şu resmi kanalları kullanabilirsiniz:

e-Devlet Sorgulama Ekranı: Vatandaşlar, turkiye.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" hizmeti üzerinden sonuçlarına hızlıca ulaşabilirler.

TOKİ Resmi Web Sitesi: toki.gov.tr adresinde yer alan "Kura Sonuçları" bölümünden, noter onaylı PDF formatındaki tam isim listelerini (Asil ve Yedek listeleri ayrı ayrı) indirerek kontrol edebilirsiniz.

TOKİ Balıkesir 2026 Asil ve yedekler isim listesi belli oldu

TOKİ BALIKESİR İLÇELERE GÖRE KURA SONUÇLARI | İSİM LİSTESİ

Balıkesir Merkez 3267 konut | ASİL VE YEDEKLER isim listesi için TIKLAYIN

Ayvalık 459 konut | ASİL VE YEDEKLER isim listesi için TIKLAYIN

Balya 116 konut | ASİL VE YEDEKLER isim listesi için TIKLAYIN

Bandırma 416 konut | ASİL VE YEDEKLER isim listesi için TIKLAYIN

Bigadiç 400 konut | ASİL VE YEDEKLER isim listesi için TIKLAYIN

Dursunbey 300 konut | ASİL VE YEDEKLER isim listesi için TIKLAYIN

Edremit 100 konut | ASİL VE YEDEKLER isim listesi için TIKLAYIN

Erdek 300 konut | ASİL VE YEDEKLER isim listesi için TIKLAYIN

Gönen 750 konut | ASİL VE YEDEKLER isim listesi için TIKLAYIN

Havran 220 konut | ASİL VE YEDEKLER isim listesi için TIKLAYIN

İvrindi 300 konut | ASİL VE YEDEKLER isim listesi için TIKLAYIN

Kepsut 140 konut | ASİL VE YEDEKLER isim listesi için TIKLAYIN

Manyas 200 konut | ASİL VE YEDEKLER isim listesi için TIKLAYIN

Savaştepe 80 konut | ASİL VE YEDEKLER isim listesi için TIKLAYIN

Sındırgı 250 konut | ASİL VE YEDEKLER isim listesi için TIKLAYIN

Susurluk 250 konut | ASİL VE YEDEKLER isim listesi için TIKLAYIN

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
SON DAKİKA
