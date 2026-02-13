TOKİ Balıkesir kura sonuçları 2026 | Asil ve yedekler isim listesi belli oldu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) sosyal konut hamlesinde beklenen Balıkesir kura çekimi, 13 Şubat 2026 sabah saat 11.00 itibarıyla başladı. Balıkesir Öğretmenevi Bengi Salonu'nda noter denetiminde gerçekleştirilen ve TOKİ'nin resmi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan törende, Balıkesir merkez başta olmak üzere 16 farklı ilçede yapılacak konutların sahipleri tek tek ilan edildi. Salonu dolduran vatandaşların heyecanlı bekleyişi, kura kürelerinden çıkan isimlerle yerini büyük bir sevince bıraktı. Kura işlemlerinin tamamlanması ve noter onayının ardından, kesinleşen asil ve yedek listeler vatandaşların erişimine açıldı. İşte TOKİ Balıkesir kura sonuçları ve isim listeleri...
TOKİ BALIKESİR KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI | e-DEVLET
BALIKESİR TOKİ KURA SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
Kura çekiminin ardından sonuçları kontrol etmek için şu resmi kanalları kullanabilirsiniz:
e-Devlet Sorgulama Ekranı: Vatandaşlar, turkiye.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" hizmeti üzerinden sonuçlarına hızlıca ulaşabilirler.
TOKİ Resmi Web Sitesi: toki.gov.tr adresinde yer alan "Kura Sonuçları" bölümünden, noter onaylı PDF formatındaki tam isim listelerini (Asil ve Yedek listeleri ayrı ayrı) indirerek kontrol edebilirsiniz.
TOKİ BALIKESİR İLÇELERE GÖRE KURA SONUÇLARI | İSİM LİSTESİ
Balıkesir Merkez 3267 konut | ASİL VE YEDEKLER isim listesi için TIKLAYIN Ayvalık 459 konut | ASİL VE YEDEKLER isim listesi için TIKLAYIN Balya 116 konut | ASİL VE YEDEKLER isim listesi için TIKLAYIN Bandırma 416 konut | ASİL VE YEDEKLER isim listesi için TIKLAYIN Bigadiç 400 konut | ASİL VE YEDEKLER isim listesi için TIKLAYIN Dursunbey 300 konut | ASİL VE YEDEKLER isim listesi için TIKLAYIN Edremit 100 konut | ASİL VE YEDEKLER isim listesi için TIKLAYIN Erdek 300 konut | ASİL VE YEDEKLER isim listesi için TIKLAYIN Gönen 750 konut | ASİL VE YEDEKLER isim listesi için TIKLAYIN Havran 220 konut | ASİL VE YEDEKLER isim listesi için TIKLAYIN İvrindi 300 konut | ASİL VE YEDEKLER isim listesi için TIKLAYIN Kepsut 140 konut | ASİL VE YEDEKLER isim listesi için TIKLAYIN Manyas 200 konut | ASİL VE YEDEKLER isim listesi için TIKLAYIN Savaştepe 80 konut | ASİL VE YEDEKLER isim listesi için TIKLAYIN Sındırgı 250 konut | ASİL VE YEDEKLER isim listesi için TIKLAYIN Susurluk 250 konut | ASİL VE YEDEKLER isim listesi için TIKLAYIN
