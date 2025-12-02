Anlık altın fiyatları 2025 | 2 Aralık Gram, çeyrek ve tam altın ne kadar?

Altın piyasasında yaşanan son yükseliş trendi, yatırımcıların dikkatini yeniden sarı madene çevirdi. Gram ve çeyrek altındaki artış, iç piyasadaki talebin yanı sıra küresel ekonomik gelişmelerin de etkisiyle belirleniyor. Güvenli liman olarak yatırımcı ve vatandaşların odağındaki yerini sürdüren altın fiyatlarının seyrinin, küresel gelişmelere bağlı olarak değişebileceği ifade ediliyor. Peki, 2 Aralık gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? İşte Kapalı Çarşı'da altın fiyatları ve detaylar...

GRAM ALTIN ALIŞ: 5.764,35 TL GRAM ALTIN SATIŞ: 5.764,35 TL

2 ARALIK CANLI DÖVİZ KURU - BUGÜN DOLAR NE KADAR?

◼ABD Doları: 42,44 (Alış) - 42,46 (Satış)

◼EURO: 49,29 (Alış) - 49,34 (Satış)

◼STERLİN: 56,10 (Alış) - 56,16 (Satış)

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (2 ARALIK)

▶Gram Altın Alış: 5.764,35₺

▶Gram Altın Satış: 5.764,35₺

▶Çeyrek Altın Alış: 9.440,00₺₺

▶Çeyrek Altın Satış:9.551,00₺

▶Yarım Altın Alış: 18.881,00₺

▶Yarım Altın Satış: 19.102,00₺

▶Tam Altın Alış: 37.308,40₺

▶Tam Altın Satış: 38.053,62₺

▶Ata Altın Alış: 38.474,29₺

▶Ata Altın Satış: 39.454,37₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 5.286,77₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 5.349,50₺

▶Gümüş Alış: 78,17₺

▶Gümüş Satış: 78,24 ₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 2 Aralık Salı günü saat 06.40 itibarıyla alınmıştır.

