CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanlardan yeni tahmin!

Altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanlardan yeni tahmin!

Altın fiyatları yükselecek mi? Son günlerde piyasalardaki hareketlilik sonrası yatırımcılar bu soruya yanıt arıyor. Ekonomik göstergeler, küresel enflasyon, jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz politikası altın üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2025 Salı 08:57 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2025 Salı 08:58
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanlardan yeni tahmin!

Son günlerin en çok araştırılan konuları arasında "Altın fiyatları yükselecek mi?" sorusu yer alıyor. Ekonomik belirsizlikler yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirirken fiyat grafikleri dikkat çekici hareketlilik sergiliyor. Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan hareketlilik sonrası gözler yeniden piyasaya çevrildi. Vatandaşlar ve yatırımcılar, "Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi?" sorusuna yanıt ararken analistler önemli değerlendirmelerde bulunuyor.

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Altın, piyasa dinamiklerine ve anlık haber akışlarına bağlı olarak kısa vadede dalgalanmalar ve geri çekilmeler yaşayabilir. Bazı uzmanlar, özellikle ons altının yüksek seviyelerde olması nedeniyle kısa vadede geri çekilme ve alım fırsatları doğabileceği görüşündedir.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Altın fiyatlarının 2 Aralık 2025 tarihinde düşüp düşmeyeceği veya yükseleceği konusunda net bir kesinlik olmamakla birlikte, mevcut piyasa koşulları ve uzman görüşleri genel olarak yükselişin devam edebileceğine işaret ediyor.

Anlık altın fiyatları! 2 Aralık gram altın ne kadar? Devamını Oku BUNU DA OKU

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!
Dünya derbideki o pozisyonu konuşuyor! Skriniar'ın Sara'ya müdahalesi...
DİĞER
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası güncellendi! İşte Süper Lig'de son 10 sezonun derbi şampiyonu...
Karadeniz'de bir gemi saldırısı daha: MIDVOLGA-2 tankeri hedef alındı
Çakar'dan Yasin Kol'a flaş eleştiri!
Usta yazarlar dev maçı yorumladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Üründül'den derbi sonrası dikkat çeken yorum! Üründül'den derbi sonrası dikkat çeken yorum! 09:28
Dünya derbideki o pozisyonu konuşuyor! Skriniar'ın Sara'ya müdahalesi... Dünya derbideki o pozisyonu konuşuyor! Skriniar'ın Sara'ya müdahalesi... 09:26
Ankara Keçiörengücü-Kayserispor maçı detayları Ankara Keçiörengücü-Kayserispor maçı detayları 09:25
Çakar'dan Yasin Kol'a flaş eleştiri! Çakar'dan Yasin Kol'a flaş eleştiri! 09:01
Usta yazarlar dev maçı yorumladı! Usta yazarlar dev maçı yorumladı! 09:00
Muş SK-Konyaspor maçı detayları Muş SK-Konyaspor maçı detayları 08:58
Daha Eski
G.Saray: Yüzündeki yara alnımızın akıdır! G.Saray: Yüzündeki yara alnımızın akıdır! 00:54
G.Saray: Yüzündeki yara alnımızın akıdır! G.Saray: Yüzündeki yara alnımızın akıdır! 00:54
G.Saray: Ortada bir tiyatro oynanıyor! G.Saray: Ortada bir tiyatro oynanıyor! 00:41
F.Bahçe'den G.Saray'a gönderme! F.Bahçe'den G.Saray'a gönderme! 00:41
Buruk: Canımızı zor kurtardık Buruk: Canımızı zor kurtardık 00:41
Tedesco: Şakasına bir takım değil! Tedesco: Şakasına bir takım değil! 00:41