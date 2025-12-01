CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler Anlık altın fiyatları 2025 | 1 Aralık Gram, çeyrek ve tam altın ne kadar?

Anlık altın fiyatları 2025 | 1 Aralık Gram, çeyrek ve tam altın ne kadar?

Altın piyasasında hareketlilik hız kesmiyor. Altın fiyatları haftayı yukarı yönlü hareketlilikle kapattı. Altın yatırımcıları sarı madende yükseliş trendinin sürüp sürmeyeceğini merak ediyor. FED'in Aralık ayında faiz indirimi sinyalleri ile oklar yukarı yönlü çevrilirken yeni rekor için de start verildi. Ekonomi uzmanları, fiyatlamalardaki dalgalanmanın sürebileceği konusunda vatandaşları uyarıyor. Peki 1 Aralık Pazartesi günü Kapalı Çarşı'da altın fiyatları nasıl? Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 06:52 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 06:59
Anlık altın fiyatları 2025 | 1 Aralık Gram, çeyrek ve tam altın ne kadar?

Altın piyasasında yaşanan son yükseliş trendi, yatırımcıların dikkatini yeniden sarı madene çevirdi. Gram ve çeyrek altındaki artış, iç piyasadaki talebin yanı sıra küresel ekonomik gelişmelerin de etkisiyle belirleniyor. Güvenli liman olarak yatırımcı ve vatandaşların odağındaki yerini sürdüren altın fiyatlarının seyrinin, küresel gelişmelere bağlı olarak değişebileceği ifade ediliyor. Peki, 1 Aralık gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? İşte Kapalı Çarşı'da altın fiyatları ve detaylar...

GRAM ALTIN ALIŞ: 5.793,69 TL

GRAM ALTIN SATIŞ:

5.794,47 TL

Gram, çeyrek altın ne kadar 1 Aralık 2025 Pazartesi?

1 ARALIK CANLI DÖVİZ KURU - BUGÜN DOLAR NE KADAR?

◼ABD Doları: 42,49 (Alış) - 42,51 (Satış)

◼EURO: 49,24 (Alış) - 49,36 (Satış)

◼STERLİN: 55,90 (Alış) - 56,18 (Satış)

Altın alış-satış fiyatları (1 Aralık 2025)

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (1 ARALIK)

Gram Altın Alış: 5.793,69₺

Gram Altın Satış: 5.794,47

Çeyrek Altın Alış: 9.532,00

Çeyrek Altın Satış:9.604,00

Yarım Altın Alış: 19.064,00

Yarım Altın Satış: 19.208,00

Tam Altın Alış: 38.012,00

Tam Altın Satış: 38.263,00

Ata Altın Alış: 39.035,00

Ata Altın Satış: 39.279,00₺

22 Ayar Bilezik Alış: 5.319,66

22 Ayar Bilezik Satış: 5.560,77

Gümüş Alış: 78,42

Gümüş Satış: 78,50

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 1 Aralık Pazartesi günü saat 06.24 itibarıyla alınmıştır.

