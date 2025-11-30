CANLI ALTIN FİYATLARI: 30 Kasım gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

Altın piyasasında yaşanan son yükseliş trendi, yatırımcıların dikkatini yeniden sarı madene çevirdi. Gram ve çeyrek altındaki artış, iç piyasadaki talebin yanı sıra küresel ekonomik gelişmelerin de etkisiyle belirleniyor. Güvenli liman olarak yatırımcı ve vatandaşların odağındaki yerini sürdüren altın fiyatlarının seyrinin, küresel gelişmelere bağlı olarak değişebileceği ifade ediliyor. Peki altında yükseliş trendi sürecek mi? İşte Kapalı Çarşı'da altın fiyatları ve detaylar...

GRAM ALTIN ALIŞ: 5.762,77 TL GRAM ALTIN SATIŞ: 5.763,55 TL

30 KASIM CANLI DÖVİZ KURU - BUGÜN DOLAR NE KADAR?

◼ABD Doları: 42,49 (Alış) - 42,50 (Satış)

◼EURO: 49,30 (Alış) - 49,37 (Satış)

◼STERLİN: 55,97 (Alış) - 56,25 (Satış)

PİYASALAR HAFTAYI NASIL KAPATTI?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 46,79 puan azalarak 10.898,70 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 11,05 puan ve yüzde 0,10 azalışla 10.934,43 puandan başladı. Gün içinde en düşük 10.879,60 puanı, en yüksek 10.953,01 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,43 değer kaybederek 10.898,70 puandan tamamladı. BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 29,34 puan ve yüzde 0,25 azalışla 11.911,70 puandan kapandı. Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,30 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,64, hizmetler endeksi yüzde 0,67 ve sanayi endeksi yüzde 0,79 değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 27'si prim yaptı, 71'i geriledi, 2'si yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Gübretaş ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 193,9 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 4 bin 193,9 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 5 milyon 785 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,48, bileşik getirisi yüzde 38,63 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,3250, satışta 42,4946 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,3328, satışta 42,5024 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1583, sterlin/dolar paritesi 1,3216 ve dolar/yen paritesi 156,273 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,1 artışla 62,9 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (30 KASIM)

▶Gram Altın Alış: 5.762,77₺

▶Gram Altın Satış: 5.763,55₺

▶Çeyrek Altın Alış: 9.479,00₺

▶Çeyrek Altın Satış:9.558,00₺

▶Yarım Altın Alış: 18.958,00₺

▶Yarım Altın Satış: 19.117,00₺

▶Tam Altın Alış: 37.800,00₺

▶Tam Altın Satış: 38.082,00₺

▶Ata Altın Alış: 38.818,00₺

▶Ata Altın Satış: 39.093,00₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 5.290,03₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 5.534,30₺

▶Gümüş Alış: 77,04₺

▶Gümüş Satış: 77,12 ₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 30 Kasım Pazar günü saat 06.06 itibarıyla alınmıştır.

