Bugün kimin maçı var? 29 Kasım Cumartesi futbol takvimi ve yayın bilgileri!

Futbolseverler için heyecan dolu bir gün start alıyor. 29 Kasım Cumartesi günü, Süper Lig başta olmak üzere Avrupa'nın önde gelen liglerinde birbirinden kritik karşılaşmalar sahada oynanacak. 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A ve Ligue 1'de oynanacak karşılaşmalar için heyecan doruklara yükselirken takımların, puanlarını artırmak ve sıralamalarda avantaj sağlamak için kıyasıya mücadelesine dutbolseverler tanık olacak. İşte bugünkü maç saatleri, yayın kanalları ve merak edilenler...
29 KASIM BUGÜNKÜ MAÇ TAKVİMİ
SÜPER LİG 14:30 Çaykur Rizespor-Kayserispor (beIN Sports 1)
14:30 Çaykur Rizespor-Kayserispor (beIN Sports 1)
17:00 Gaziantep FK-Eyüpspor (beIN Sports 1)
20:00 Trabzonspor-Konyaspor (beIN Sports 1)
20:00 Kasımpaşa-Başakşehir FK (beIN Sports 2)
1. LİG
13:30 Keçiörengücü-Iğdır FK (TRT Tabii Spor 6)
13:30 Erzurumspor FK-İstanbulspor (TRT Spor)
16:00 Van Spor FK-Serik Spor (TRT Spor)
19:00 Sakaryaspor-Ümraniyespor (TRT Spor)
İNGİLTERE | PREMIER LİG
18:00 Manchester City-Leeds United (beIN Sports 3)
18:00 Brentford-Burnley (beIN Connect)
18:00 Sunderland-Bournemouth (beIN Sports MAX 2)
20:30 Everton-Newcastle United (beIN Sports 3)
23:00 Tottenham-Fulham (beIN Sports 3)
İSPANYA | LALIGA
16:00 Mallorca-Osasuna
18:15 Barcelona-Deportivo Alaves
20:30 Levante-Athletic Bilbao
23:00 Atletico Madrid-Real Oviedo
İTALYA | SERIE A
17:00 Parma-Udinese
17:00 Genoa-Hellas Verona
20:00 Juventus-Cagliari
22:45 Milan-Lazio
FRANSA | LIGUE 1
19:00 Monaco-PSG
21:00 Paris FC-Auxerre
23:05 Marsilya-Toulouse
ALMANYA | BUNDESLIGA
17:30 Werder Bremen-Köln
17:30 Hoffenheim-Augsburg
17:30 Bayern Münih-St. Pauli
17:30 Union Berlin-Heidenheim
20:30 Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund