Bugün kimin maçı var? 29 Kasım Cumartesi futbol takvimi ve yayın bilgileri!

Futbolseverler için heyecan dolu hafta sonu başlıyor. 29 Kasım Cumartesi günü, Süper Lig ve 1. Lig'in yanı sıra Avrupa’nın önde gelen liglerinde birbirinden önemli karşılaşmalar sahada olacak. Güne damga vuran karşılaşma Trabzonspor'un konuk edeceği Konyaspor ile mücadelesi olurken taraftarlar hem lig içi rekabeti hem de uluslararası müsabakaları yakından takip etmek için 'bugünkü maçlar' listesi araştırmalarını hızlandırdı. İşte 29 Kasım Cumartesi maç takvimi ve yayın bilgileri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 06:52 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 08:23
Futbolseverler için heyecan dolu bir gün start alıyor. 29 Kasım Cumartesi günü, Süper Lig başta olmak üzere Avrupa'nın önde gelen liglerinde birbirinden kritik karşılaşmalar sahada oynanacak. 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A ve Ligue 1'de oynanacak karşılaşmalar için heyecan doruklara yükselirken takımların, puanlarını artırmak ve sıralamalarda avantaj sağlamak için kıyasıya mücadelesine dutbolseverler tanık olacak. İşte bugünkü maç saatleri, yayın kanalları ve merak edilenler...

29 KASIM BUGÜNKÜ MAÇ TAKVİMİ

SÜPER LİG

14:30 Çaykur Rizespor-Kayserispor (beIN Sports 1)

17:00 Gaziantep FK-Eyüpspor (beIN Sports 1)

20:00 Trabzonspor-Konyaspor (beIN Sports 1)

20:00 Kasımpaşa-Başakşehir FK (beIN Sports 2)

1. LİG

13:30 Keçiörengücü-Iğdır FK (TRT Tabii Spor 6)

13:30 Erzurumspor FK-İstanbulspor (TRT Spor)

16:00 Van Spor FK-Serik Spor (TRT Spor)

19:00 Sakaryaspor-Ümraniyespor (TRT Spor)

İNGİLTERE | PREMIER LİG

18:00 Manchester City-Leeds United (beIN Sports 3)

18:00 Brentford-Burnley (beIN Connect)

18:00 Sunderland-Bournemouth (beIN Sports MAX 2)

20:30 Everton-Newcastle United (beIN Sports 3)

23:00 Tottenham-Fulham (beIN Sports 3)

İSPANYA | LALIGA

16:00 Mallorca-Osasuna

18:15 Barcelona-Deportivo Alaves

20:30 Levante-Athletic Bilbao

23:00 Atletico Madrid-Real Oviedo

İTALYA | SERIE A

17:00 Parma-Udinese

17:00 Genoa-Hellas Verona

20:00 Juventus-Cagliari

22:45 Milan-Lazio

FRANSA | LIGUE 1

19:00 Monaco-PSG

21:00 Paris FC-Auxerre

23:05 Marsilya-Toulouse

ALMANYA | BUNDESLIGA

17:30 Werder Bremen-Köln

17:30 Hoffenheim-Augsburg

17:30 Bayern Münih-St. Pauli

17:30 Union Berlin-Heidenheim

20:30 Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund

ASpor CANLI YAYIN

