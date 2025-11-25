CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU TARİHİ VE ŞARTLARI 2025 (İL İL KONTEJAN LİSTESİ)

Yüzyılın projesi olarak nitelendirilen TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi, Kasım 2025 itibarıyla milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar, TOKİ sosyal konut başvuru ekranı açıldı mı, ne zaman başlayacak, şartlar neler? gibi sorulara yanıt arıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen proje kapsamında 81 ilde evi olmayan vatandaşlara yönelik 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Peki, TOKİ Sosyal Konut başvuru ekranı açıldı mı, nereden başvurulur? TOKİ başvuru ekranı!

Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 09:24 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2025 Salı 08:33

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU TARİHİ VE ŞARTLARI 2025 (İL İL KONTEJAN LİSTESİ)

2025 yılı TOKİ sosyal konut başvurularının Kasım ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Resmî takvime göre, başvurular e-Devlet Kapısı (turkiye.gov.tr) üzerinden çevrim içi olarak alınacak. Bu büyük konut hamlesiyle birlikte Türkiye genelinde kira fiyatlarının düşürülmesi, barınma ihtiyacının karşılanması ve dar-orta gelirli vatandaşların ev sahibi olması hedefleniyor. Projeyle ilgili tüm detaylar Bakanlık tarafından paylaşıldı. Vatandaşlar şimdi e-Devlet TOKİ başvuru ekranı, başvuru tarihleri, peşinat ve taksit tutarları, il il kontenjan listesi gibi konulara odaklanmış durumda. TOKİ'nin amacı, vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olabilmesini sağlamak. Ayrıca taksit ödemeleri, memur maaş artış oranlarına paralel biçimde yılda iki kez güncellenecek. Peki, TOKİ Sosyal Konut başvuru tarihleri açıklandı mı, başvuru şartları neler? TOKİ Sosyal Konut başvuru ekranı açıldı mı, nereden başvurulur? TOKİ başvuru ekranı!

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 2025 Yılı 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için; T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş. ve T. Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin Proje ilinde bulunan yetkili Şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurular 10.11.2025 – 19.12.2025 tarihleri arasında kabul edilecektir. e-Devlet Başvuruları 18.12.2025 tarihinde sona erecektir. Konut tipi ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacaktır.

Başvurular 7 kategoride kabul edilecektir;

1. Kategori "Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri"

2. Kategori "Gazi (Kıbrıs, Kore) Vatandaşlarımız"

3. Kategori "En az %40 Engelli Vatandaşlarımız"

4.Kategori "Emekli Vatandaşlarımız"

5.Kategori "3 ve Daha Fazla Çocuklu Aileler"

6.Kategori "Yaşı 18-30 arasında olan Genç Vatandaşlarımız"

7. Kategori "Diğer Alıcı Adayları" Başvuru Bedeli 5.000 TL alınacaktır.

TOKİ 500 Bİ SOSYAL KONUT İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

İstanbul'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

İstanbul'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak. Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak.

E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başvuru sahibi;

  • e-Devlet üzerinden, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan "Konut / İşyeri Başvuru" hizmeti ile başvuru yapabilmektedir.

  • Başvuru ekranında ve ilan metninde başvuru şartları ile ilgili bilgilendirme / taahhütname yer almaktadır.

  • e-Devlet üzerinden projeyi seçerek başvurunuzu yapabilirsiniz.

  • Başvuru durumunuzu e-Devlet Başvuru Listesi ekranından takip edebilirsiniz.

  • e-Devlet başvuruları 18/12/2025 tarihinde sona erecektir.

  • e-Devlet üzerinden başvuranlar için, sözleşme aşamasında, başvuru kategorisine uygun olduklarına dair belge (Gazi / Engelli / Emekli / Vukuatlı Nüfus Belgesi) istenecektir.

  • e-Devlet kanalıyla yapılacak başvurularda; Banka tarafından SMS ile iletilecek başvuru sahibi adına açılmış olan hesaba, başvuru ücretinin belirlenen süre içerisinde eft, havale, ATM ile yatırılması gerekmektedir. Aksi halde mevcut başvuru iptal edilecektir.

  • Başvuru işlemlerini e-Devlet üzerinden yapan vatandaşların başvuru işlemleri yukarıda belirtilen şekilde tamamlanacak olup, ayrıca Banka şubelerinden başvuru için işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır.

