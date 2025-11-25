CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
İSKİ baraj doluluk oranları 25 Kasım: İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç?

İSKİ, 25 Kasım Salı günü itibarıyla İstanbul barajlarındaki doluluk oranlarını açıkladı. Kentin su durumu, mevsimsel yağışlar ve günlük su tüketimi ile doğrudan bağlantılı olarak değişiklik gösteriyor. Peki, 25 Kasım Salı günü İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç? İşte detaylar!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025 Salı 09:16
İSKİ'nin günlük verilerine göre, 25 Kasım Salı itibarıyla İstanbul baraj doluluk oranları açıklandı. Kentin su seviyeleri, hem vatandaşlar hem de uzmanlar tarafından yakından takip ediliyor. Uzmanlar, suyun tasarruflu kullanılmasının önemine dikkat çekerken, yağış miktarının düşük olması halinde kuraklık riskinin artabileceğini belirtiyor. İstanbul barajlarında son durum nedir? 25 Kasım baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu? İstanbul barajlarında su doluluk oranları arttı mı? İstanbul barajlarındaki doluluk oranları, mevsimsel yağışlar, su tüketim miktarı ve nüfus yoğunluğuna bağlı olarak değişiyor. Peki, 25 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç?

İSKİ 24 KASIM BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

İSKİ tarafından açıklanan son veriye göre İstanbul barajlarında genel doluluk oranı % 19,57 seviyesine geriledi. 25 Kasım Salı baraj doluluk oranları güncel verileri haberimize eklenecektir.

İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM NE?

💦 Ömerli barajı 17,34

💦 Darlık barajı 28,49

💦 Elmalı barajı 50,05

💦 Terkos barajı 21,97

💦 Alibey barajı 12,19

💦 Büyükçekmece barajı 21,65

💦 Sazlıdere barajı 19,35

💦 Istrancalar barajı 21,72

💦 Kazandere barajı 1,7

💦 Pabuçdere 3,61

Sevilla deplasmanda kayıp! Sevilla deplasmanda kayıp! 01:00
Sevilla deplasmanda kayıp! Sevilla deplasmanda kayıp! 00:59
Tekke'den Visca açıklaması! Tekke'den Visca açıklaması! 00:24
Fırtına İstanbul'da kazandı! Fırtına İstanbul'da kazandı! 00:24
