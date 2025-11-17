CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler TRT 1 canlı nasıl izlenir? TRT 1 frekans bilgileri!

TRT 1 canlı nasıl izlenir? TRT 1 frekans bilgileri!

Türkiye’nin en köklü televizyon kanallarından biri olan TRT 1, diziler, haber programları, belgeseller, kültürel içerikler ve özel etkinliklerle izleyici karşısına çıkıyor. TRT 1’in tüm bu içeriklerini canlı olarak izlemek isteyenler için birden fazla erişim seçeneği bulunuyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2025 Salı 12:45 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2025 Pazartesi 10:08
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRT 1 canlı nasıl izlenir? TRT 1 frekans bilgileri!

TRT 1, Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanallarından biri olarak, hem eğlence hem de haber içerikleriyle geniş bir izleyici kitlesine hitap ediyor. Kanal, dizilerden belgesellere, kültür-sanat programlarından güncel haberlere kadar çok geniş bir yayın yelpazesi sunuyor. TRT 1 canlı yayın sayesinde izleyiciler, Türkiye ve dünya gündemini yakından takip edebilir, sevilen dizi ve programları kaçırmadan izleyebilir. Kanal, haber, kültür, eğlence ve spor alanında sunduğu güvenilir içeriklerle Türkiye'nin en çok tercih edilen televizyon kanallarından biri olarak öne çıkıyor. Peki, TRT 1 canlı nasıl izlenir? TRT 1 frekans bilgileri...

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ (2025)

Uydu: Türksat 4A (42° Doğu)

Frekans: 11794 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol Oranı (SR): 30000

FEC: 3/4

Kapsama Alanı: Türkiye

Yayın Türü: HD

TRT 1 Canlı İzle

TRT 1 NASIL İZLENİR?

TRT 1, Türkiye'nin en köklü televizyon kanallarından biri olarak haberler, diziler, belgeseller, kültür-sanat programları ve özel yayınlarıyla izleyicilere kesintisiz içerik sunar. Kanalı izlemek isteyenler için birkaç farklı yöntem bulunmaktadır. TRT 1, Türksat 4A uydusu üzerinden Türkiye genelinde HD kalitesinde yayın yapmaktadır. Bu frekans bilgilerini uydu alıcınıza manuel olarak girerek TRT 1 kanalını izleyebilirsiniz.

TRT 1 Canlı İzle

TRT 1 GÜNCEL DİZİLER

Cennetin Çocukları - TRT 1 için hazırlanan bu yapımda, zorlu bir geçmişten gelen karakterlerin aile ve kader bağları ekseninde yaşadığı çarpıcı hikâyeler ekrana geliyor.

Taşacak Bu Deniz - Karadeniz'in sert doğasında, düşman iki ailenin yıllardır süren çekişmesini ve içine sürüklendikleri olayları konu alan dramatik bir dizi.

Bir Zamanlar İstanbul - 1990'lar İstanbul'unu arka plan olarak alan; genç bir edebiyat öğrencisinin mafya dünyasına sürüklenmesiyle değişen dengeleri anlatıyor.

Gönül Dağı - Anadolu'da geçen samimi bir yaşam hikâyesi; köklü değerler, aile ilişkileri ve komedi‑drama karışımı bir tempo ile izleyiciyle buluşuyor.

Mehmed: Fetihler Sultanı - Osmanlı döneminde geçen, tarihi olayları dramatize eden ve devlet yönetimi, fetihler ekseninde kurgu sunan bir dizi.

Teşkilat - Türkiye'nin güncel olaylarına odaklanan, aksiyon‑dram türünde bir yapım; istihbarat, operasyon ve ekip dinamikleri üzerinden ilerliyor.

ATV CANLI YAYIN

G.Saraylı futbolcuya Kocaeli kancası!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Oğlu Aziz'i kucağına almıştı! Neslihan Atagül’den annelik açıklaması
Son dakika: PKK 'Zap't edildi! İkinci "çekilme" duyurusu geldi
Serbest kalma bedelini ödemeye hazırlar!
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 3 isim ile yollar ayrılacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TV8 MİLLİ MAÇ CANLI ⚽(Türkiye İspanya maçı) TV8 MİLLİ MAÇ CANLI ⚽(Türkiye İspanya maçı) 10:43
G.Saraylı futbolcuya Kocaeli kancası! G.Saraylı futbolcuya Kocaeli kancası! 10:40
Serbest kalma bedelini ödemeye hazırlar! Serbest kalma bedelini ödemeye hazırlar! 10:33
Galatasaray MCT Technic'te Şampiyonlar Ligi sınavı! Galatasaray MCT Technic'te Şampiyonlar Ligi sınavı! 10:20
Hollanda-Litvanya maçı detayları! Hollanda-Litvanya maçı detayları! 10:20
NBA'de kazanan Rockets oldu! NBA'de kazanan Rockets oldu! 10:08
Daha Eski
Malta-Polonya maçı detayları! Malta-Polonya maçı detayları! 10:00
Tedesco'dan flaş santrfor kararı! Tedesco'dan flaş santrfor kararı! 09:51
Almanya-Slovakya maçı detayları! Almanya-Slovakya maçı detayları! 09:39
Brezilya'nın yeni starı Fenerbahçe'ye! Brezilya'nın yeni starı Fenerbahçe'ye! 09:11
Kuzey İrlanda-Lüksemburg maçı ne zaman? Kuzey İrlanda-Lüksemburg maçı ne zaman? 09:01
Osimhen ve Ndidi'li Nijerya finalde yıkıldı Osimhen ve Ndidi'li Nijerya finalde yıkıldı 01:15