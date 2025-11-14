CANLI SKOR ANA SAYFA
Türkiye’nin en köklü televizyon kanallarından biri olan TRT 1, diziler, haber programları, belgeseller, kültürel içerikler ve özel etkinliklerle izleyici karşısına çıkıyor. TRT 1’in tüm bu içeriklerini canlı olarak izlemek isteyenler için birden fazla erişim seçeneği bulunuyor.

TRT 1, Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanallarından biri olarak, hem eğlence hem de haber içerikleriyle geniş bir izleyici kitlesine hitap ediyor. Kanal, dizilerden belgesellere, kültür-sanat programlarından güncel haberlere kadar çok geniş bir yayın yelpazesi sunuyor. TRT 1 canlı yayın sayesinde izleyiciler, Türkiye ve dünya gündemini yakından takip edebilir, sevilen dizi ve programları kaçırmadan izleyebilir. Kanal, haber, kültür, eğlence ve spor alanında sunduğu güvenilir içeriklerle Türkiye'nin en çok tercih edilen televizyon kanallarından biri olarak öne çıkıyor. Peki, TRT 1 canlı nasıl izlenir? TRT 1 frekans bilgileri...

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ (2025)

Uydu: Türksat 4A (42° Doğu)

Frekans: 11794 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol Oranı (SR): 30000

FEC: 3/4

Kapsama Alanı: Türkiye

Yayın Türü: HD

TRT 1 Canlı İzle

TRT 1 NASIL İZLENİR?

TRT 1, Türkiye'nin en köklü televizyon kanallarından biri olarak haberler, diziler, belgeseller, kültür-sanat programları ve özel yayınlarıyla izleyicilere kesintisiz içerik sunar. Kanalı izlemek isteyenler için birkaç farklı yöntem bulunmaktadır. TRT 1, Türksat 4A uydusu üzerinden Türkiye genelinde HD kalitesinde yayın yapmaktadır. Bu frekans bilgilerini uydu alıcınıza manuel olarak girerek TRT 1 kanalını izleyebilirsiniz.

TRT 1 Canlı İzle

TRT 1 GÜNCEL DİZİLER

Cennetin Çocukları - TRT 1 için hazırlanan bu yapımda, zorlu bir geçmişten gelen karakterlerin aile ve kader bağları ekseninde yaşadığı çarpıcı hikâyeler ekrana geliyor.

Taşacak Bu Deniz - Karadeniz'in sert doğasında, düşman iki ailenin yıllardır süren çekişmesini ve içine sürüklendikleri olayları konu alan dramatik bir dizi.

Bir Zamanlar İstanbul - 1990'lar İstanbul'unu arka plan olarak alan; genç bir edebiyat öğrencisinin mafya dünyasına sürüklenmesiyle değişen dengeleri anlatıyor.

Gönül Dağı - Anadolu'da geçen samimi bir yaşam hikâyesi; köklü değerler, aile ilişkileri ve komedi‑drama karışımı bir tempo ile izleyiciyle buluşuyor.

Mehmed: Fetihler Sultanı - Osmanlı döneminde geçen, tarihi olayları dramatize eden ve devlet yönetimi, fetihler ekseninde kurgu sunan bir dizi.

Teşkilat - Türkiye'nin güncel olaylarına odaklanan, aksiyon‑dram türünde bir yapım; istihbarat, operasyon ve ekip dinamikleri üzerinden ilerliyor.

