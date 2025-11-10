CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler SON DAKİKA DEPREM! Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? | 10 Kasım Pazartesi AFAD, Kandilli Rasathanesi deprem

SON DAKİKA DEPREM! Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? | 10 Kasım Pazartesi AFAD, Kandilli Rasathanesi deprem

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan anlık deprem verileri, yurt genelinde yaşayan milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. 10 Kasım Pazartesi sabahına sismik hareketlilikle giren Balıkesir’de, günün erken saatlerinde art arda şiddetli depremler meydana geldi. Türkiye genelinde ise gece yarısından bu yana 50’nin üzerinde sarsıntı kayıtlara geçti. Çoğu 2,0 büyüklüğünün altında gerçekleşen bu depremler hissedilmese de, ülkemizin deprem kuşağında yer aldığı gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Peki, deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? 10 Kasım Pazartesi AFAD, Kandilli Rasathanesi deprem verileri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2025 Pazartesi 08:32
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA DEPREM! Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? | 10 Kasım Pazartesi AFAD, Kandilli Rasathanesi deprem

Son depremler listesi vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alırken fay hatları üzerinde kurulu ülkemizde, 10 Kasım Pazartesi günü çok sayıda sismik aktivite yaşandı. Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesine göre, pazartesi sabah saatlerinden itibaren 50'nin üzerinde küçük ölçekli sarsıntı yaşandı. Bunların en dikkat çekenleri ise, Balıkesir'de arka arkaya meydana gelen 3'ün üzerindeki depremler oldu. Peki, Az önce deprem mi oldu? Deprem nerede deprem oldu? İşte, 10 Kasım Pazartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verileri...

Balıkesir'de üst üste depremler! 10 Kasım Pazartesi Devamını Oku BUNU DA OKU

👉AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | TIKLA-GÖR👈

AFAD deprem

👉KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ | TIKLA-GÖR👈

Kandilli deprem

Maçın ardından o yıldızlara flaş eleştiri!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
SÜPER LİG PUAN DURUMU! Zirve hattı kızıştı | Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş...
Başkan Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: "Küresel güç olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz"
G.Saray'dan jet yanıt: Haddini bilsin
G.Saray'dan çok konuşulacak Osimhen kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türkiye Bulgaristan maçı biletleri satışta! Türkiye Bulgaristan maçı biletleri satışta! 09:50
Mourinho bu sefer hakemin üzerine yürüdü! Mourinho bu sefer hakemin üzerine yürüdü! 09:37
Spor camiasından 10 Kasım paylaşımları Spor camiasından 10 Kasım paylaşımları 09:25
Flaş F.Bahçe yorumu! "Şampiyon olacağını düşünüyorum" Flaş F.Bahçe yorumu! "Şampiyon olacağını düşünüyorum" 08:48
Maçın ardından o yıldızlara flaş eleştiri! Maçın ardından o yıldızlara flaş eleştiri! 08:41
G.Saray'dan jet yanıt: Haddini bilsin G.Saray'dan jet yanıt: Haddini bilsin 01:26
Daha Eski
Fenerbahçe Kadıköy'de çok rahat! Fenerbahçe Kadıköy'de çok rahat! 01:26
Buruk'tan Icardi sözleri: Şanssızlık... Buruk'tan Icardi sözleri: Şanssızlık... 01:26
F.Bahçe'den İrfan Can ve Cenk açıklaması! F.Bahçe'den İrfan Can ve Cenk açıklaması! 01:26
Tedesco: Kusursuz değil ama... Tedesco: Kusursuz değil ama... 01:26
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 01:26
Buruk'tan mağlubiyetin ardından flaş sözler! Buruk'tan mağlubiyetin ardından flaş sözler! 01:26