SON DAKİKA DEPREM! Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? | 10 Kasım Pazartesi AFAD, Kandilli Rasathanesi deprem

Son depremler listesi vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alırken fay hatları üzerinde kurulu ülkemizde, 10 Kasım Pazartesi günü çok sayıda sismik aktivite yaşandı. Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesine göre, pazartesi sabah saatlerinden itibaren 50'nin üzerinde küçük ölçekli sarsıntı yaşandı. Bunların en dikkat çekenleri ise, Balıkesir'de arka arkaya meydana gelen 3'ün üzerindeki depremler oldu. Peki, Az önce deprem mi oldu? Deprem nerede deprem oldu? İşte, 10 Kasım Pazartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verileri...

