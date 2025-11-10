Balıkesir'de üst üste depremler! 10 Kasım Balıkesir depremi kaç şiddetinde oldu? Merkez üssü neresi? AFAD, Kandilli Rasathanesi deprem listesi...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 10 Kasım Pazartesi sabah saatlerinde Balıkesir'de üst üste depremlerin meydana geldiğini açıkladı. Çevre illerden de hissedilen sarsıntılar hakkında AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem verileri belli olurken, vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Balıkesir'de kaç şiddetinde deprem oldu? Az önce deprem nerede oldu? İşte, 10 Kasım Pazartesi günü meydana gelen son dakika depremler...

Giriş Tarihi: 10 Kasım 2025 Pazartesi 06:51
BALIKESİR DEPREM | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 10 Kasım Pazartesi sabah saatlerinde Balıkesir'de art arda depremler meydana geldiğini duyurdu. Kısa süreli paniğe yol açan sarsıntılar, çevre illerde de hissedildi. Yetkili kurumlardan yapılan açıklamalarla birlikte, bölgedeki son depremlere ilişkin veriler netlik kazandı. Vatandaşlar ise yaşanan gelişmelerin ardından, "Balıkesir'de deprem kaç büyüklüğünde oldu?", "Az önce nerede deprem oldu?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte, 10 Kasım Pazartesi günü AFAD ve Kandilli Rasatahnesi deprem verileri...

BALIKESİR'DE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 10 Kasım Pazartesi saat 05.48'de Balıkesir'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Merkez üssü Sındırgı olan sarsıntının ardından 3,9, 3,6 ve 3,4 büyüklüklerinde art arda depremlerin olduğu aktarıldı.

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM

Kandilli Rasathanesi deprem verilerine göre, saat 05.48'de Balıkesir Sındırgı'da 4,8 büyüklüğünde deprem oldu. 13,1 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı çevre illerden de hissedilirken, hemen ardından 3,9, 3,8 ve 3,6 büyüklüklerinde üst üste 3 deprem daha meydana geldi.

