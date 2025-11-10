Balıkesir'de üst üste depremler! 10 Kasım Balıkesir depremi kaç şiddetinde oldu? Merkez üssü neresi? AFAD, Kandilli Rasathanesi deprem listesi...

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

BALIKESİR DEPREM | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 10 Kasım Pazartesi sabah saatlerinde Balıkesir'de art arda depremler meydana geldiğini duyurdu. Kısa süreli paniğe yol açan sarsıntılar, çevre illerde de hissedildi. Yetkili kurumlardan yapılan açıklamalarla birlikte, bölgedeki son depremlere ilişkin veriler netlik kazandı. Vatandaşlar ise yaşanan gelişmelerin ardından, "Balıkesir'de deprem kaç büyüklüğünde oldu?", "Az önce nerede deprem oldu?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte, 10 Kasım Pazartesi günü AFAD ve Kandilli Rasatahnesi deprem verileri...

BALIKESİR'DE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 10 Kasım Pazartesi saat 05.48'de Balıkesir'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Merkez üssü Sındırgı olan sarsıntının ardından 3,9, 3,6 ve 3,4 büyüklüklerinde art arda depremlerin olduğu aktarıldı.

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM

Kandilli Rasathanesi deprem verilerine göre, saat 05.48'de Balıkesir Sındırgı'da 4,8 büyüklüğünde deprem oldu. 13,1 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı çevre illerden de hissedilirken, hemen ardından 3,9, 3,8 ve 3,6 büyüklüklerinde üst üste 3 deprem daha meydana geldi.