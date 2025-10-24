Altına Merkez Bankası freni: Fiyatlar düşüşe geçti | 24 Ekim Kapalı Çarşı canlı altın fiyatları

CANLI SKOR ANA SAYFA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini yüzde 40,5'ten yüzde 39,5'e indirdi. Beklentilerin üzerinde kalan indirim, doların güçlenmesine yol açarken, altın fiyatları ise düşüşe geçti. Geçtiğimiz günlerde rekor üstüne rekor kıran Ons altın 4 bin dolara çekilirken yatırımcı ve vatandaşlar, altının ne zaman yükseleceğini merak ediyor. Küresel risk ve enflasyon baskısı ile altında düşüş yaşanırken FED'in faiz kararını açıklamasıyla fiyatların yeniden şekillenmesi bekleniyor. 24 Ekim Kapalı Çarşı canlı altın fiyatları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 06:52
Altın fiyatları, Merkez Bankası'nın 23 Ekim'de politika faizini düşürmesiyle birlikte ani düşüş trendine girdi. Ons altın, küresel piyasalardaki belirsizlikler ve güçlü dolar etkisiyle son 5 yılın en hızlı düşüşünü yaşarken gram altın fiyatları da dalgalanmadan nasibini alarak 5 bin 500 TL seviyelerine geriledi. Piyasalar şimdi, 29 Ekim'de açıklanacak FED'in faiz kararına odaklanırken önümüzdeki günlerde düşüş trendinin yerine yükselişe bırakması bekleniypr. İşte altın ve döviz piyasasına ilişkin merak edilenler...

GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 5561.98 TL

GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI: 5562.61 TL

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 24 EKİM

◼ABD Doları: 42,05 (Alış) - 42,06 (Satış)

◼EURO: 48,82 (Alış) - 48,89 (Satış)

◼STERLİN: 56,04 (Alış) - 56,11 (Satış)

Kapalı Çarşı altın fiyatları (24 Ekim Cuma)

FAİZ İNDİRİMİNİN PİYASALARA ETKİSİ

TCMB Para Politikası Kurulu, 23 Ekim 2025'te gerçekleştirdiği toplantıda, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 39,5 seviyesine çekti. Karar, piyasa beklentilerinin (yüzde 39 indirim) üzerinde kalmasıyla sürpriz etkisi yarattı. Merkez Bankası, enflasyonun seyrine bağlı olarak sıkı para politikasını koruma vurgusu yaparken indirim, dolar/TL kurunda yukarı yönlü baskı oluşturdu. Altın fiyatları ise ani düşüşe geçerek 5 bin 800 TL seviyelerinden 5 bin 500 TL civarına geriledi.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 24 EKİM

Gram Altın Alış: 5835.1800₺

Gram Altın Satış: 5933.3200₺

Çeyrek Altın Alış: 9559.0000₺

Çeyrek Altın Satış:9677.0000₺

Yarım Altın Alış: 19118.0000₺

Yarım Altın Satış: 19343.0000₺

Tam Altın Alış: 38123.0000₺

Tam Altın Satış: 38533.0000₺

Ata Altın Alış: 39114.0000₺

Ata Altın Satış: 4344.7800₺

22 Ayar Bilezik Alış: 5334.1700₺

22 Ayar Bilezik Satış: 5598.6500₺

Gümüş Alış: 66.1990₺

Gümüş Satış: 70.8640₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 24 Ekim Cuma günü saat 06.18 itibarıyla alınmıştır.

Anasayfa
Fotomaç
