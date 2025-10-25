CANLI SKOR ANA SAYFA
Altın alış-satış fiyatı 25 Ekim | Gram altın ne kadar? Kapalı Çarşı canlı altın fiyatları

Altın alış-satış fiyatı 25 Ekim | Gram altın ne kadar? Kapalı Çarşı canlı altın fiyatları

Kapalı Çarşı'da altın fiyatları yatırımcılar tarafından anlık olarak takip ediliyor. Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasıyla düşüş trendine giren altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda 5 milyon 850 bin liraya düştü. 25 Ekim Cumartesi günü Kapalı Çarşı'da gram altın 5 bin 953 TL'den alıcı bulurken dolar ise 41, 94 TL ile haftayı tamamladı. İşte gram, çeyrek, yarım altın alış-satış fiyatları ile döviz kuru takibi...

Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 06:55
Altın alış-satış fiyatı 25 Ekim | Gram altın ne kadar? Kapalı Çarşı canlı altın fiyatları

Altın fiyatlarında bu ay içinde kırılan rekorların ardından Merkez Bankası'nın faizde 100 baz puan indirime gitmesi, piyasada düşüş trendini başlattı. 6 bin 100 TL'ye kadar yükselen gram altın, Kapalı Çarşı'da haftayı 5 bin 953 TL'den kapattı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) ise standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda 5 milyon 850 bin liraya düştü. Önümüzdeki hafta açıklanacak olan FED'in faiz kararıyla altın fiyatlarında yeni yükseliş trendi beklenirken ekonomistler, küresel çapta altındaki düşüşün geçici olduğunu vurguluyor. İşte 24 Ekim Cumartesi altın ve dözviz fiyatları...

GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 5841.38 TL

GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI: 5953.41 TL

PİYASADA SON DURUM | 25 EKİM CUMARTESİ

◼ABD Doları: 41,92 (Alış) - 41,94 (Satış)

◼EURO: 48,74 (Alış) - 48,85 (Satış)

◼STERLİN: 55,76 (Alış) - 56,04 (Satış)

FED FAİZ BEKLENTİSİ

ABD Merkez Bankası'nın bir sonraki PPK toplantısı 28-29 Ekim'de düzenlenecek. Faiz kararı, Fed Başkanı Jerome Powell tarafından 29 Ekim akşam saat 21.00'de açıklanacak. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde eylül ayında 25 baz puan düşürerek yüzde 4-4,25 aralığına indirdi. Tutanaklara göre, neredeyse tüm yetkililer, eylül ayı toplantısında politika faizinin 25 baz puan düşürülmesini destekledi. Yetkililerin çoğu, bu yılın geri kalanında politikayı daha da gevşetmenin uygun olacağını değerlendirdi.

25 Ekim Cumartesi altın alış-satış fiyatları

KAPALI ÇARŞI'DA ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 810 bin lira, en yüksek 5 milyon 855 bin 1 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 1 azalışla 5 milyon 850 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı 24 Ekim Perşembe gününü 5 milyon 910 bin liradan tamamlamıştı.

Gram Altın Alış: 5841.38₺

Gram Altın Satış: 5953.41₺

Çeyrek Altın Alış: 9569.00₺

Çeyrek Altın Satış:9710.00₺

Yarım Altın Alış: 19139.00₺

Yarım Altın Satış: 19408.00₺

Tam Altın Alış: 38160.00₺

Tam Altın Satış: 38661.00₺

Ata Altın Alış: 38661.00₺

Ata Altın Satış: 39729.0000₺

22 Ayar Bilezik Alış: 5340.3600₺

22 Ayar Bilezik Satış: 5618.8200₺

Gümüş Alış: 65.8740₺

Gümüş Satış: 70.4770₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 25 Ekim Cumartesi günü saat 06.22 itibarıyla alınmıştır.

