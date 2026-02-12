CANLI SKOR ANA SAYFA
Bim aktüel katalog 13 Şubat 2026 | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Bim aktüel katalog 13 Şubat 2026 | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

BİM 13 Şubat Cuma aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Sevgililer Günü'ne özel onlarca ürünün yer aldığı katalogdaki ürünlerin fiyatları hem cepleri hem yüzleri güldürüyor. Cep telefonundan televizyona, çiçek bloklardan pelüş oyuncaklara, tencere setinden yemek takımına çeşit çeşit ürünlerle sevdiklerini ya da kendini mutlu etmek isteyenlerin adresi bu Cuma da BİM olacak. İşte 13 Şubat 2026 Cuma Bim aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 11:12
Bim aktüel katalog 13 Şubat 2026 | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

65 İnç Ultra HD Google TV: 32.900 TL

43 İnç Full HD QLED Android TV: 13.490 TL

Samsung A16 Cep Telefonu: 9.350 TL

Kumtel Beyaz Cam Set Üstü Ocak: 3.490 TL

Kumtel Sürgülü Aspiratör: 1.590 TL

Dakir Silvino El Blenderı Siyah: 790 TL

Fakir Spinmix Doğrayıcı: 1.190 TL

Dostoys Çiçek Bloklar: 249 TL

Jel Tükenmez Kalem: 69 TL

Bebek Çarık Kız-Erkek: 79 TL

Pelüş Okul Çantqası: 329 TL

Çek Bırak Sevimli Metal Arabalar: 149 TL

Ahşap Langırt Oyunu: 799 TL

Yumak Çeşitleri 3'lü: 99/119 TL

Mini Amigurumi Anahtarlık Kiti: 59 TL

Punch Nakış Kiti: 245 TL

Küçük Kanaviçe Kiti: 99 TL

Keçe Arkadaş Kiti: 39 TL

Amigurumi Softie Kiti: 139 TL

Suda Eriyen Tela: 39 TL

Çelik Sahan Seti: 1.150 TL

Çelik Derin Tencere: 569 TL

Çelik Karnıyarık Tencere: 719 TL

Çok Amaçlı Kamp Bıçağı: 599 TL

Çok Amaçlı Kamp Aleti: 829 TL

Kapaklı Kavurma Sacı: 529 TL

18 Parça Rölyefli Porselen Yemek Takımı: 1.350 TL

Kalp Şekilli Döküm Tencere: 1.490 TL

Bambu Kapaklı Desenli Kupa: 189 TL

Porselen Kaşık Seti: 65 TL

Desenli Rimli Kahve Fincan Seti: 279 TL

Cam Kesme Tablası: 109 TL

