Gram altın ne kadar? 26 Ekim Çeyrek altın fiyatları | 2025 CANLI ALTIN

Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasıyla düşüş trendine giren altın fiyatı, gündemdeki yerini korumayı sürdürüyor. Güncel altın fiyatları yatırımcılar tarafından anlık olarak takip ediliyor. 26 Ekim Pazar günü, "Gram altın ne kadar oldu?" ve "Çeyrek altın fiyatları arttı mı?" gibi sorular hem yatırımcı hem de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, 26 Ekim Pazar gram, çeyrek, yarım altın alış-satış fiyatları ile döviz kuru takibi...

Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 06:53
CANLI ALTIN FİYATLARI | Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından altın piyasasında başlayan düşüş eğilimi, yatırımcıların yakın takibinde kalmaya devam ediyor. 26 Ekim Pazar günü itibarıyla vatandaşlar ve yatırımcılar, "Gram altın bugün ne kadar oldu?" ve "Çeyrek altın fiyatları yükseldi mi?" sorularının yanıtını araştırıyor. Ekonomik gelişmeler, döviz kurları ve küresel piyasalardaki hareketlilik, altının yönü üzerinde belirleyici rol oynuyor. İşte, 26 Ekim Pazar günü gram, çeyrek ve yarım altının güncel alış-satış fiyatları ile döviz kuru verileri…

GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 5.544,31 TL

GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI:

5.545,35 TL

PİYASADA SON DURUM | 26 EKİM PAZAR

◼ABD Doları: 41,92 (Alış) - 41,94 (Satış)

◼EURO: 48,75 (Alış) - 48,84 (Satış)

◼STERLİN: 55,78 (Alış) - 56,06 (Satış)

2025 GÜNCEL ATIN FİYATLARI

Merkez Bankası'nın faiz oranını düşürmesinin ardından gözler güncel altın fiyatlarına çevrildi. Düşüş trendine giren veriler hakkında araştırmalarını sürdüren yatırımcılar, özellikle, "Çeyrek altın ne kadar?" ve "Gram altın fiyatları kaç para oldu?" gibi soruların yanıtını merak ediyor. İşte, 26 Ekim 2025 güncel altın fiyatları...

Gram Altın Alış: 5.544,31₺

Gram Altın Satış: 5.545,35₺

Çeyrek Altın Alış: 9.593,00₺

Çeyrek Altın Satış:9.683,00₺

Yarım Altın Alış: 19.186,00₺

Yarım Altın Satış: 19.355,00₺

Tam Altın Alış: 38.255,00₺

Tam Altın Satış: 38.556,00₺

Ata Altın Alış: 39.255,00₺

Ata Altın Satış: 39.622,00₺

22 Ayar Bilezik Alış: 5.353,67₺

22 Ayar Bilezik Satış: 5.603,57₺

Gümüş Alış: 65,50₺

Gümüş Satış: 65,61₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 26 Ekim Pazar günü saat 06.18 itibarıyla alınmıştır.

