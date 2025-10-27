CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler ALTIN FİYATLARI 2025 | 27 Ekim gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? 1 gram kaç TL?

Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından düşüş eğilimine giren altın fiyatları, yatırımcıların ve vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Piyasaları yakından izleyenler, güncel altın değerlerini anlık olarak takip etmeyi sürdürüyor. 27 Ekim Pazartesi “Gram altın bugün ne kadar?” ve “Çeyrek altın fiyatları düştü mü?” soruları merak konusu haline geldi. Ekonomideki son gelişmelerin etkisiyle altın piyasasında yaşanan dalgalanmalar yakından izleniyor. İşte 27 Ekim Pazartesi itibarıyla gram, çeyrek, yarım ve tam altının güncel alış-satış fiyatları ile döviz kurundaki son durum…

Giriş Tarihi: 27 Ekim 2025 Pazartesi 06:53
CANLI ALTIN FİYATLARI | Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından altın piyasasında başlayan düşüş eğilimi, yatırımcıların yakın takibinde kalmaya devam ediyor. 27 Ekim Pazartesi günü itibarıyla vatandaşlar ve yatırımcılar, "Gram altın ne kadar?" ve "Çeyrek altın fiyatları düştü mü?" sorularının yanıtını araştırıyor. Ekonomik gelişmeler, döviz kurları ve küresel piyasalardaki hareketlilik, altının yönü üzerinde belirleyici rol oynuyor. İşte, 27 Ekim Pazartesi günü gram, çeyrek ve yarım altının güncel alış-satış fiyatları ile döviz kuru verileri…

GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 5.502,99TL

GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI:

5.503,71TL

PİYASADA SON DURUM | 27 EKİM PAZAR

◼ABD Doları: 41,98 (Alış) - 42,01 (Satış)

◼EURO: 48,89 (Alış) - 48,96 (Satış)

◼STERLİN: 55,82 (Alış) - 56,10 (Satış)

2025 GÜNCEL ATIN FİYATLARI

Merkez Bankası'nın faiz oranını düşürmesinin ardından gözler güncel altın fiyatlarına çevrildi. Düşüş trendine giren veriler hakkında araştırmalarını sürdüren yatırımcılar, özellikle, "Çeyrek altın ne kadar?" ve "Gram altın fiyatları kaç para oldu?" gibi soruların yanıtını merak ediyor. İşte, 27 Ekim 2025 güncel altın fiyatları...

Gram Altın Alış: 5.502,99₺

Gram Altın Satış: 5.503,71₺

Çeyrek Altın Alış: 9.525,00₺

Çeyrek Altın Satış:9.611,00₺

Yarım Altın Alış: 19.050,00₺

Yarım Altın Satış: 19.211,00₺

Tam Altın Alış: 37.983,00₺

Tam Altın Satış: 38.269,00₺

Ata Altın Alış: 38.976,00₺

Ata Altın Satış: 39.327,00₺

22 Ayar Bilezik Alış: 5.315,60₺

22 Ayar Bilezik Satış: 5.561,71₺

Gümüş Alış: 65,14₺

Gümüş Satış: 65,21₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 27 Ekim Pazartesi günü saat 06.09 itibarıyla alınmıştır.

