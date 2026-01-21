CANLI SKOR ANA SAYFA
TOKİ Amasya kura çekimi canlı izle! Ne zaman, nereden, nasıl izlenir?

TOKİ Amasya kura çekimi canlı izle! Ne zaman, nereden, nasıl izlenir?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde heyecan Amasya ile devam ediyor. 22 Ocak 2026 Perşembe günü saat 13.00’te Amasya Saraydüzü Kışlası Salonu'nda başlayacak olan kura çekilişi ile toplam 2 bin 601 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek. Amasya merkez ve ilçelerinde büyük bir merakla beklenen kura çekimi nereden canlı izlenecek? İsim listesi sorgulama ekranı ne zaman açılacak? İşte Amasya TOKİ kura çekilişine dair tüm detaylar ve canlı yayın linki....

Giriş Tarihi: 21 Ocak 2026 Çarşamba 21:45



TOKİ Amasya kura çekimi canlı izle! Ne zaman, nereden, nasıl izlenir?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde Karadeniz etabının duraklarından biri olan Amasya için kura vakti geldi. Toplamda 2 bin 601 ailenin yeni yuvasına kavuşacağı kura çekimleri, şeffaflık ilkesi gereği noter huzurunda ve halka açık olarak gerçekleştirilecek. Şehzadeler şehri olarak da bilinen Amasya'da inşa edilecek yatay mimarili konutlar için başvurusu kabul edilen binlerce aday, yarın ekran başında isimlerinin okunmasını bekleyecek. Çekiliş sonuçları ise törenin hemen ardından e-Devlet ve TOKİ'nin resmi platformları üzerinden T.C. kimlik numarasıyla sorgulanabilecek. İşte TOKİ Amasya kura çekilişini canlı izlemek isteyenler için detaylar...

TOKİ Amasya kura çekimi canlı izle!

TOKİ AMASYA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Amasya genelinde inşa edilecek olan 2 bin 601 sosyal konutun hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi, 22 Ocak 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Şehirdeki barınma ihtiyacına büyük ölçüde çözüm sunacak olan bu dev projenin kura maratonu, saat 13.00 itibarıyla başlayacak. Noter huzurunda yapılacak olan işlemlerin akşama kadar sürmesi ve tüm ilçelerin tamamlanması bekleniyor. Kura çekilişinin yapılacağı adres ise Amasya'nın tarihi ve kültürel simgelerinden biri olan Saraydüzü Kışlası Kültür Merkezi olarak belirlendi. Vatandaşlar dilerlerse kura çekimini bu salonda yerinde izleyebilecekleri gibi, noter denetimindeki süreci dijital platformlar üzerinden de anlık olarak takip edebilecekler.

👉TOKİ AMASYA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN👈

TOKİ Amasya kura çekilişi ne zaman, nereden, nasıl izlenir?

AMASYA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI NASIL İZLENİR?

TOKİ kura çekilişleri, şeffaflık ilkesi gereği hiçbir kesintiye uğramadan canlı yayınlanıyor. Amasya kura çekimini izlemek isteyenler için en sağlıklı adres TOKİ Resmi YouTube kanalı olacak. Çekiliş başladığı andan itibaren tüm isimler tek tek okunarak ekrana yansıtılacak. Ayrıca yayın, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları (X ve Facebook) üzerinden de paylaşılan linklerle takip edilebilecek.

Canlı yayını kaçıranlar veya isim listesini toplu halde görmek isteyenler için ise e-Devlet üzerinden sorgulama imkanı sunulacak. Kura çekimi devam ederken veya biter bitmez "TOKİ Kura Sonucu Sorgulama" ekranına T.C. kimlik numarası ile giriş yaparak asil veya yedek olma durumunuzu kolayca kontrol edebilirsiniz.

👉AMASYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ | TIKLA-İZLE👈

Anasya TOKİ kurası canlı izle!

AMASYA'DA HANGİ İLÇEYE KAÇ KONUT YAPILACAK?

  • Amasya Merkez: 1.050 Konut
  • Merzifon: 450 Konut
  • Suluova: 300 Konut
  • Gümüşhacıköy: 250 Konut
  • Taşova: 200 Konut
  • Göynücek: 125 Konut
  • Hamamözü: 157 Konut
  • Ziyaret Beldesi: 69 Konut

Toplamda 2.601 konutu kapsayan bu projede; şehit yakınları ve gazilere, engellilere, emeklilere ve gençlere özel kontenjanlar ayrılmış durumda. Yarın yapılacak çekilişle her ilçe için bu kontenjanlar dahilinde hak sahipleri tek tek ilan edilecek.

