CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Survivor 3. eleme adayı kim oldu? | 21 Ocak 3. dokunulmazlık oyunu

Survivor 3. eleme adayı kim oldu? | 21 Ocak 3. dokunulmazlık oyunu

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor 2026’da bu akşam hem parkurda hem de ada konseyinde tansiyon zirveye çıkıyor. Gönüllüler takımında açlık ve sinirler gerilirken, sert çıkışlar takımlardaki bölünmenin sinyallerini veriyor. Öte yandan, sezonun en ilginç anlarından birinde 'Keçi'nin parkura girişiyle yarışmacılar şaşkınlık dolu anlar yaşadı. Oyun alanında yaşanan sakatlık ise korku dolu anlara sahne oluyor. İşte Survivor yeni bölüm fragmanından öne çıkanlar ve yürek burkan hayat hikayesinin detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2026 Salı 08:23 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2026 Çarşamba 22:15
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Survivor 3. eleme adayı kim oldu? | 21 Ocak 3. dokunulmazlık oyunu

Ekranların en zorlu yarışması Survivor 2026'da heyecan dorukta. Haftanın 3. dokunulmazlık oyunu öncesinde Ünlüler ve Gönüllüler kampında adeta fırtına kopuyor. Yayınlanan son tanıtımda, bir yarışmacının babasıyla olan ilişkisine dair yaptığı açıklamalar gündem oldu. "Ben baba dediğimi hatırlamıyorum" diyerek yıllardır süregelen ailevi kopukluğu anlatan yarışmacı, hem izleyenleri hem de arkadaşlarını gözyaşlarına boğdu. Öte yandan kıyasıya mücadele sırasında bir yarışmacının parmağını hissetmediğini söyleyerek sağlık ekibine başvurması endişeleri artırdı. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde hem dokunulmazlığın sahibi hem de haftanın kritik eleme adayı belli olacak. İşte Survivor 21 Ocak 2026 Çarşamba günü yaşananlar...

Survivor 3. eleme adayı kim oldu?

SURVIVOR 3. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2026'nın 3. haftasında haftanın kaderini belirleyecek olan 3. dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Gönüllüler takımının bölünme sinyalleri verdiği, Ünlüler takımının ise firesiz yoluna devam etmek istediği bu kritik mücadelede, parkurda adeta can pazarı yaşanıyor. Yeni parkurlarla dengelerin değiştiği oyunda, kazanan takım hem adada kalma garantisi alacak hem de moral depolayacak. Survivor 3. dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı; kıyasıya rekabetin sürdüğü yarışmanın kazananı netleştiğinde haberimiz anlık olarak güncellenecektir.

Survivor 21 Ocak 3. dokunulmazlık oyunu

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ilk iki eleme adayının ardından, bu akşamki konseyde sandıktan çıkacak isim merakla bekleniyor. Özellikle Gönüllüler adasında yaşanan tartışma ve performans düşüklüğü yaşayan isimlerin hedefte olması, konseydeki dengeleri altüst edebilir. Ünlüler cephesinde ise kimsenin adını aday olarak yazdırmak istemediği bu kritik süreçte, stratejik oylamaların yapılması öngörülüyor. Survivor'da haftanın 3. eleme adayı henüz açıklanmadı. Acun Ilıcalı'nın gerçekleştireceği ada konseyinde oylar sayıldıktan ve haftanın adayı ilan edildikten sonra en güncel isim listesi haberimizde yer alacaktır.

Survivor 21 Ocak sonuçları

SURVIVOR ELEME ADAYLARI

Survivor 2026'da 3. haftanın ilk günlerinden itibaren Kırmızı Takım (Ünlüler) fırtınası esiyor. Üst üste oynanan ilk iki dokunulmazlık oyununda parkurda müthiş bir direnç gösteren ve rakibine şans tanımayan Kırmızı Takım, her iki oyunu da kazanarak konseye eli rahat bir şekilde gitmeyi başardı. Bu galibiyet serisi, Mavi Takım (Gönüllüler) cephesinde ise büyük bir dağılmaya ve iç hesaplaşmaya neden oldu.

Survivor 3. eleme adayı kim oldu?

Mavi Takım'da kaybedilen oyunların ardından gidilen ada konseylerinde isimler birer birer sandıktan çıkmaya başladı. Yapılan oylamalar sonucunda haftanın ilk eleme adayı Enes olurken, ikinci dokunulmazlık kaybının ardından ise Onur Alp potaya giren ikinci isim oldu. Takım içindeki performans tartışmaları ve stratejik hamlelerin odağındaki bu iki ismin ardından, bu akşamki üçüncü dokunulmazlık oyununun sonucu, potadaki isimlerin kaderini belirleyecek. Gözler, Mavi Takım'ın bu gidişata "dur" deyip diyemeyeceğine çevrilmiş durumda.

ASpor CANLI YAYIN

D&R / Reklam
İşte Seyrantepe'de maçın golleri
DİĞER
Şampiyonlar Ligi’nde son puan durumu! İşte Galatasaray'ın yeni sıralaması
Başkan Erdoğan - Bahçeli zirvesi: Terörsüz Türkiye terörsüz Suriye!
Buruk: 6 puan alırsak...
Onyedika'dan flaş paylaşım! Bindiği uçak...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Seyrantepe'de maçın golleri İşte Seyrantepe'de maçın golleri 21:33
Almada için flaş transfer açıklaması! G.Saray... Almada için flaş transfer açıklaması! G.Saray... 21:31
G.Saray-A. Madrid | CANLI İZLE G.Saray-A. Madrid | CANLI İZLE 20:27
Zehra Adaş ülkemizi gururlandırdı! Zehra Adaş ülkemizi gururlandırdı! 20:20
Buruk: 6 puan alırsak... Buruk: 6 puan alırsak... 20:17
Eski G.Saraylı Mario Jardel'de Osimhen yorumu! Eski G.Saraylı Mario Jardel'de Osimhen yorumu! 20:13
Daha Eski
Emery açıkladı! F.Bahçe maçında o yıldızlar yok Emery açıkladı! F.Bahçe maçında o yıldızlar yok 19:54
Başkan Erdoğan, NBA efsanesi Shaq ile basketbol oynadı! Başkan Erdoğan, NBA efsanesi Shaq ile basketbol oynadı! 19:51
Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı! Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı! 19:39
RAMS Park'ta dikkat çeken görüntü! RAMS Park'ta dikkat çeken görüntü! 19:24
F.Bahçe'ye Mateta müjdesi! F.Bahçe'ye Mateta müjdesi! 19:17
G.Saray evinde VakıfBank'a kayıp! G.Saray evinde VakıfBank'a kayıp! 19:13