Survivor 3. eleme adayı kim oldu? | 21 Ocak 3. dokunulmazlık oyunu

Ekranların en zorlu yarışması Survivor 2026'da heyecan dorukta. Haftanın 3. dokunulmazlık oyunu öncesinde Ünlüler ve Gönüllüler kampında adeta fırtına kopuyor. Yayınlanan son tanıtımda, bir yarışmacının babasıyla olan ilişkisine dair yaptığı açıklamalar gündem oldu. "Ben baba dediğimi hatırlamıyorum" diyerek yıllardır süregelen ailevi kopukluğu anlatan yarışmacı, hem izleyenleri hem de arkadaşlarını gözyaşlarına boğdu. Öte yandan kıyasıya mücadele sırasında bir yarışmacının parmağını hissetmediğini söyleyerek sağlık ekibine başvurması endişeleri artırdı. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde hem dokunulmazlığın sahibi hem de haftanın kritik eleme adayı belli olacak. İşte Survivor 21 Ocak 2026 Çarşamba günü yaşananlar...

SURVIVOR 3. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2026'nın 3. haftasında haftanın kaderini belirleyecek olan 3. dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Gönüllüler takımının bölünme sinyalleri verdiği, Ünlüler takımının ise firesiz yoluna devam etmek istediği bu kritik mücadelede, parkurda adeta can pazarı yaşanıyor. Yeni parkurlarla dengelerin değiştiği oyunda, kazanan takım hem adada kalma garantisi alacak hem de moral depolayacak. Survivor 3. dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı; kıyasıya rekabetin sürdüğü yarışmanın kazananı netleştiğinde haberimiz anlık olarak güncellenecektir.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ilk iki eleme adayının ardından, bu akşamki konseyde sandıktan çıkacak isim merakla bekleniyor. Özellikle Gönüllüler adasında yaşanan tartışma ve performans düşüklüğü yaşayan isimlerin hedefte olması, konseydeki dengeleri altüst edebilir. Ünlüler cephesinde ise kimsenin adını aday olarak yazdırmak istemediği bu kritik süreçte, stratejik oylamaların yapılması öngörülüyor. Survivor'da haftanın 3. eleme adayı henüz açıklanmadı. Acun Ilıcalı'nın gerçekleştireceği ada konseyinde oylar sayıldıktan ve haftanın adayı ilan edildikten sonra en güncel isim listesi haberimizde yer alacaktır.

SURVIVOR ELEME ADAYLARI

Survivor 2026'da 3. haftanın ilk günlerinden itibaren Kırmızı Takım (Ünlüler) fırtınası esiyor. Üst üste oynanan ilk iki dokunulmazlık oyununda parkurda müthiş bir direnç gösteren ve rakibine şans tanımayan Kırmızı Takım, her iki oyunu da kazanarak konseye eli rahat bir şekilde gitmeyi başardı. Bu galibiyet serisi, Mavi Takım (Gönüllüler) cephesinde ise büyük bir dağılmaya ve iç hesaplaşmaya neden oldu.

Mavi Takım'da kaybedilen oyunların ardından gidilen ada konseylerinde isimler birer birer sandıktan çıkmaya başladı. Yapılan oylamalar sonucunda haftanın ilk eleme adayı Enes olurken, ikinci dokunulmazlık kaybının ardından ise Onur Alp potaya giren ikinci isim oldu. Takım içindeki performans tartışmaları ve stratejik hamlelerin odağındaki bu iki ismin ardından, bu akşamki üçüncü dokunulmazlık oyununun sonucu, potadaki isimlerin kaderini belirleyecek. Gözler, Mavi Takım'ın bu gidişata "dur" deyip diyemeyeceğine çevrilmiş durumda.