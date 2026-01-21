Mustafa Üstündağ kimdir? | Mustafa Üstündağ nereli? Kaç yaşında?

Başrolünde Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı ve Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş yıllarını konu alan Kuruluş Orhan dizisi, hikayesini yeni karakterlerle güçlendirmeye devam ediyor. Dizinin yayınlanan son tanıtımıyla birlikte, Türk televizyon tarihinin en yetenekli isimlerinden biri olan Mustafa Üstündağ'ın kadroya dahil olduğu resmen açıklandı. "Muro" ve "Boran Kayalı" gibi efsaneleşmiş rollerle hafızalara kazınan Üstündağ, bu kez Karesi Beyliği'nin denizlerdeki korkusuz gücü Demirhan Bey olarak karşımıza çıkacak. Türkmenler arasında liderlik savaşına girmeye hazırlanan bu yeni karakterin, Orhan Bey ile olan amansız mücadelesi şimdiden büyük merak uyandırdı. Peki Mustafa Üstündağ kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte oynadığı dizi ve filmler...

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Mustafa Üstündağ, 11 Şubat 1977 tarihinde, tarih kokan sokaklarıyla bilinen Karabük'ün Safranbolu ilçesinde dünyaya gözlerini açtı. Ancak hayatının ilk yıllarını ve çocukluk heyecanlarını, babasının işi nedeniyle yerleştikleri Adana'nın sıcak ikliminde yaşadı. Henüz beş yaşındayken ablasını kaybetmenin derin acısıyla tanışan Üstündağ, bu erken yaşta gelen kayıpla olgunlaşırken, içindeki ifade tutkusunu sahneye yönlendirdi.

Oyunculuk aşkının peşinden İstanbul'a giden usta kalem, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde bu işin mutfağına girdi. Eğitimi boyunca disiplini elden bırakmayarak Kocaeli Bölge Tiyatrosu ve Kartal Sanat İşliği gibi önemli sahnelerde toz yuttu. Kamera önündeki ilk büyük sınavını ise bir dönemin efsane dizisi Yılan Hikâyesi ile verdi. O günden bugüne "Muro" gibi fenomen karakterlerden "Demirhan Han" gibi kudretli beylere kadar her rolü adeta üzerine bir gömlek gibi giyerek Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdı.

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ OYNADIĞI DİZİLER

Kariyerine Yılan HikAyesi ile adım atan Üstündağ, asıl patlamasını "Muro" karakteriyle yaptı. İşte dizi yolculuğundaki kilometre taşları:

Kurtlar Vadisi Pusu (2007-2009): Fenomen haline gelen "Muro" karakteriyle hafızalara kazındı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2018-2020): Boran Kayalı rolüyle uzun süre ekranlarda yer aldı.

Çukur (2017): Koçovalı ailesinin büyük abisi Kahraman Koçovalı olarak kısa ama etkili bir performans sergiledi.

Merhamet (2013-2014): Sermet Karayel karakteriyle dram türündeki yeteneğini kanıtladı.

Muhteşem Yüzyıl Kösem (2016): Kara Davut Paşa rolüyle tarihi bir karaktere hayat verdi.

Ben Bu Cihana Sığmazam (2024): Behçet Şavlı karakteriyle aksiyon dolu bir dönüş yaptı.

Arka Sokaklar (2023): Sado (Sadullah Çetin) karakteriyle emniyetin amansız düşmanı oldu.

Emret Komutanım (2005): Sado karakteriyle genç kitlelerin sevgisini kazandı.

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ OYNADIĞI FİLMLER

Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine (2008): Dizi karakterinin gördüğü büyük ilgi üzerine çekilen bu film gişede rekor kırmıştı.

Kutsal Damacana 2: İtmen (2010): "Kurt Adam" performansı komedi severlerden tam not aldı.

Vay Arkadaş (2010): Başrolü paylaştığı bu filmde "Sadık" karakterine hayat verdi.

Abimm (2009): Çetin karakteriyle izleyiciyi hem güldürüp hem ağlattı.

Aman Reis Duymasın (2019): EDHO ekibiyle çekilen bu komedi filminde de yer aldı.

Zincirbozan (2007): Siyasi-tarihi dram türündeki bu filmde Talat karakterini canlandırdı.

Emanet (2024): Yakın zamanda vizyona giren filmde Orhan Usta olarak başrolde yer aldı.

KURULUŞ ORHAN DEMİRHAN BEY KİMDİR?

Kuruluş Orhan dizisinde Mustafa Üstündağ tarafından canlandırılacak olan Demirhan Bey, sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda denizlerin hakimiyetini elinde tutan stratejik bir lider olarak karşımıza çıkıyor. İşte bu yeni karakter hakkında öne çıkan detaylar:

Karesi Beyliği'nin Kudretli Lideri: Demirhan Bey, Anadolu'nun batısında, denizcilikteki başarılarıyla bilinen Karesi Beyliği'nin en hırslı beylerinden biri olarak hikayeye dahil oluyor. Orhan Bey'in fethettiği topraklarda kalıcı bir Türk İslam birliği kurma idealine karşı, kendi beyliğinin gücünü korumayı hedefleyen bir figürdür.

Denizlerin Hakimi: Osmanlı'nın henüz tam anlamıyla bir deniz gücü olmadığı dönemde, Demirhan Bey emrindeki donanmasıyla Ege ve Marmara'da büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Bu durum, Orhan Bey ile aralarında kaçınılmaz bir rekabet ve liderlik savaşı başlatacaktır.

Orhan Bey'in En Zorlu Rakibi: Demirhan Bey, sadece kılıcıyla değil, zekasıyla da tehlikeli bir karakter. Kayı boyunun yükselişini kendi beyliği için bir tehdit olarak gören Demirhan, Bizans ve diğer beyliklerle kuracağı dengelerle Orhan Bey'i siyasi bir kıskaca almaya çalışacak.

Tarihsel Arka Plan: Karesi Beyliği, Osmanlı İmparatorluğu'na katılan ilk beyliklerden biri olması sebebiyle tarihsel bir öneme sahiptir. Demirhan Bey karakteri üzerinden, Osmanlı'nın Anadolu beyliklerini tek çatı altında toplama sürecindeki sancıları ve verilen büyük mücadeleler ekranlara taşınacak.