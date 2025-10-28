GRAM ALTIN FİYATI 2025 | 28 Ekim Salı altın ne kadar? Çeyrek, yarım ve tam altın kaç TL?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası yönünü aşağı çeviren altın fiyatları, yatırımcıların ve vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer almaya devam ediyor. Ekonomik dalgalanmaların etkisiyle hareketli günler yaşayan altın piyasasında gözler, haftanın ikinci işlem gününde yeniden fiyatlara çevrildi. 28 Ekim Salı günü “Gram altın ne kadar oldu?” ve “Çeyrek altın fiyatları düştü mü?” soruları, yatırımcıların gündeminde üst sıralara çıktı. İşte, 28 Ekim Salı günü gram, çeyrek, yarım ve tam altının güncel alış-satış fiyatları ile döviz kurlarındaki son tablo…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2025 Salı 06:52
CANLI ALTIN FİYATLARI | Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından altın piyasasında başlayan düşüş eğilimi, yatırımcıların yakın takibinde kalmaya devam ediyor. 28 Ekim Salı günü itibarıyla vatandaşlar ve yatırımcılar, "Gram altın ne kadar?" ve "Çeyrek altın fiyatları düştü mü?" sorularının yanıtını araştırıyor. Ekonomik gelişmeler, döviz kurları ve küresel piyasalardaki hareketlilik, altının yönü üzerinde belirleyici rol oynuyor. İşte, 28 Ekim Salı günü gram, çeyrek ve yarım altının güncel alış-satış fiyatları ile döviz kuru verileri…

GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 5.396,67 TL

GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI:

5.397,37 TL

PİYASADA SON DURUM | 28 EKİM SALI

◼ABD Doları: 41,95 (Alış) - 41,97 (Satış)

◼EURO: 48,91 (Alış) - 48,92 (Satış)

◼STERLİN: 55,83 (Alış) - 56,11 (Satış)

2025 GÜNCEL ATIN FİYATLARI

Merkez Bankası'nın faiz oranını düşürmesinin ardından gözler güncel altın fiyatlarına çevrildi. Düşüş trendine giren veriler hakkında araştırmalarını sürdüren yatırımcılar, özellikle, "Çeyrek altın ne kadar?" ve "Gram altın fiyatları kaç para oldu?" gibi soruların yanıtını merak ediyor. İşte, 28 Ekim 2025 güncel altın fiyatları...

Gram Altın Alış: 5.396,67₺

Gram Altın Satış: 5.397,37₺

Çeyrek Altın Alış: 9.262,00₺

Çeyrek Altın Satış:9.396,00₺

Yarım Altın Alış: 18.524,00₺

Yarım Altın Satış: 18.779,00₺

Tam Altın Alış: 36.935,00₺

Tam Altın Satış: 37.410,00₺

Ata Altın Alış: 37.901,00₺

Ata Altın Satış: 38.444,00₺

22 Ayar Bilezik Alış: 5.168,94₺

22 Ayar Bilezik Satış: 5.436,28₺

Gümüş Alış: 63,30₺

Gümüş Satış: 63,37₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 28 Ekim Salı günü saat 06.04 itibarıyla alınmıştır.

