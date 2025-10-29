CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar 2025? | 29 Ekim CANLI ALTIN FİYATLARI

Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar 2025? | 29 Ekim CANLI ALTIN FİYATLARI

Merkez Bankası’nın faiz hamlesinin ardından gerileyen altın fiyatları, hem yatırımcıların hem de vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Ekonomide yaşanan dalgalanmalar nedeniyle sert iniş-çıkışlara sahne olan altın piyasasında gözler yeniden fiyat hareketlerine çevrilmiş durumda. 29 Ekim Çarşamba günü özellikle “Gram altın ne kadar?” ve “Çeyrek altın fiyatlarında düşüş devam ediyor mu?” soruları sıkça araştırılıyor. Altın yatırımcıları, piyasadaki son durumu yakından takip ederken döviz kurlarındaki değişim de fiyatlamalara yön vermeye devam ediyor. İşte, 29 Ekim canlı altın fiyatları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 06:53
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar 2025? | 29 Ekim CANLI ALTIN FİYATLARI

CANLI ALTIN FİYATLARI | Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından altın piyasasında başlayan düşüş eğilimi, yatırımcıların yakın takibinde kalmaya devam ediyor. 29 Ekim Çarşamba günü itibarıyla vatandaşlar ve yatırımcılar, "Gram altın ne kadar?" ve "Çeyrek altın ne kadar 2025?" sorularının yanıtını araştırıyor. Ekonomik gelişmeler, döviz kurları ve küresel piyasalardaki hareketlilik, altının yönü üzerinde belirleyici rol oynuyor. İşte, 29 Ekim Çarşamba günü gram, çeyrek ve yarım altının güncel alış-satış fiyatları ile döviz kuru verileri…

GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 5.327,86 TL

GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI:

5.328,61 TL

PİYASADA SON DURUM | 29 EKİM ÇARŞAMBA

◼ABD Doları: 41,94 (Alış) - 41,97 (Satış)

◼EURO: 48,86 (Alış) - 48,94 (Satış)

◼STERLİN: 55,49 (Alış) - 55,76 (Satış)

2025 GÜNCEL ATIN FİYATLARI

Merkez Bankası'nın faiz oranını düşürmesinin ardından gözler güncel altın fiyatlarına çevrildi. Düşüş trendine giren veriler hakkında araştırmalarını sürdüren yatırımcılar, özellikle, "Çeyrek altın ne kadar?" ve "Gram altın fiyatları kaç para oldu?" gibi soruların yanıtını merak ediyor. İşte, 29 Ekim 2025 güncel altın fiyatları...

Gram Altın Alış: 5.327,86₺

Gram Altın Satış: 5.328,61₺

Çeyrek Altın Alış: 9.133,00₺

Çeyrek Altın Satış:9.266,00₺

Yarım Altın Alış: 18.265,00₺

Yarım Altın Satış: 18.521,00₺

Tam Altın Alış: 36.419,00₺

Tam Altın Satış: 36.895,00₺

Ata Altın Alış: 37.371,00₺

Ata Altın Satış: 37.914,00₺

22 Ayar Bilezik Alış: 5.096,36₺

22 Ayar Bilezik Satış: 5.360,85₺

Gümüş Alış: 63,87₺

Gümüş Satış: 63,94₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 29 Ekim Çarşamba günü saat 06.12 itibarıyla alınmıştır.

F.Bahçelilere Sörloth müjdesi!
Danimarka'nın genç yeteneği G.Saray'a!
DİĞER
Bahis skandalı için bomba iddia! Var odasında bulunan hakemler...
CANLI ANLATIM | Netanyahu’nun katliam emri sonrası İsrail Gazze'de ateşkesi bir kez daha ihlal etti: Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti
Icardi'nin menajerinden G.Saray'a flaş mesaj!
G.Saraylı 4 yıldız gözlem altında! Özel olarak görevlendirildiler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün hangi maçlar var 29 Ekim Çarşamba? Bugün hangi maçlar var 29 Ekim Çarşamba? 07:48
F.Bahçe Beko deplasmanda kaybetti! F.Bahçe Beko deplasmanda kaybetti! 01:08
Anadolu Efes Fransa'da kazandı! Anadolu Efes Fransa'da kazandı! 01:07
Anadolu Efes'te Papagiannis ameliyat edildi Anadolu Efes'te Papagiannis ameliyat edildi 00:40
Sivasspor yeni teknik direktörünü açıkladı! Sivasspor yeni teknik direktörünü açıkladı! 00:40
Osimhen'dan olay paylaşım! Osimhen'dan olay paylaşım! 00:40
Daha Eski
"Herkesin aklında 'Mourinho virüsü geri döner mi?' sorusu vardı" "Herkesin aklında 'Mourinho virüsü geri döner mi?' sorusu vardı" 00:40
Üründül'den Tedesco'ya flaş eleştiri! Üründül'den Tedesco'ya flaş eleştiri! 00:40
Çakar'dan flaş Karaoğlan yorumu! "İyi hakem ama..." Çakar'dan flaş Karaoğlan yorumu! "İyi hakem ama..." 00:40
Bahis operasyonu büyüyor! Hakemlerin ardından futbolcular da... Bahis operasyonu büyüyor! Hakemlerin ardından futbolcular da... 00:36
F.Bahçelilere Sörloth müjdesi! F.Bahçelilere Sörloth müjdesi! 00:36
Icardi'nin menajerinden G.Saray'a flaş mesaj! Icardi'nin menajerinden G.Saray'a flaş mesaj! 00:36