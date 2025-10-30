CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Altın fiyatları CANLI KAPALI ÇARŞI | 30 Ekim gram, çeyrek, yarım, tam altın alış-satış ne kadar?

Altın fiyatları CANLI KAPALI ÇARŞI | 30 Ekim gram, çeyrek, yarım, tam altın alış-satış ne kadar?

Altın alış ve satış fiyatları, 30 Ekim Perşembe günü piyasaların açılmasıyla en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Tavan yaparak rekor kıran altında Merkez Bankası'nın faiz kararı ardından düşüş yaşanırken sabahın ilk saatleri itibarıyla gram altın, 5 bin 660 TL civarında işlem görüyor. Dolar ise 42,04 bandında seyrediyor. Gözde yatırım araçları arasında yer alan altında alış ve satış fiyatlarını canlı olarak takip etmek isteyenler için gram, çeyrek, yarım, tam altın ve döviz kurundaki değişiklikleri haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2025 Perşembe 06:56
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Altın fiyatları CANLI KAPALI ÇARŞI | 30 Ekim gram, çeyrek, yarım, tam altın alış-satış ne kadar?

Serbest piyasada kırdığı rekorların ardından Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle düşüşe geçen altın, 30 Ekim Perşembe günü 5 bin 700 TL'nin altından işlem görüyor. ABD Merkez Bankası, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75-4 aralığına indirdi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olduğundan Türkiye'de piyasalarda işlem yapılmazken FED faiz kararının etkilerinin bugün görülmesi bekleniyor. İşte altın ve dolar fiyatları anlık takip...

GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 5529.43 TL

GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI:

5663.27 TL

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 30 EKİM

◼ABD Doları: 41.95 (Alış) - 42.05 (Satış)

◼EURO: 48.80 (Alış) - 49.00 (Satış)

◼STERLİN: 55.27 (Alış) - 55.55 (Satış)

Altın bugün ne kadar 30 Ekim?

FED FAİZİ 25 PUAN İNDİRDİ

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75-4 aralığına indirdi. Fed'den yapılan açıklamada, söz konusu kararın 2'ye karşı 10 oyla alındığı belirtildi. Açıklamada, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran'ın 50 baz puanlık faiz indiriminden, Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid'in ise politika faizinin sabit tutulmasından yana olduğu için karşı oy kullandıkları aktarıldı. Mevcut göstergelerin ekonomik faaliyetin ılımlı bir hızda büyüdüğünü gösterdiği belirtilen açıklamada, istihdam artışlarının bu yıl yavaşladığı, işsizlik oranının biraz yükselse de ağustosa kadar düşük seyrettiği ve daha yeni göstergelerin de bu gelişmelerle uyumlu olduğu kaydedildi. Açıklamada, enflasyonun yılın başından bu yana yükseldiği ve hala bir miktar yüksek kalmaya devam ettiği belirtildi.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 30 EKİM

Gram Altın Alış: 5528.5100₺

Gram Altın Satış: 5661.8500 ₺

Çeyrek Altın Alış: 9059.0000₺

Çeyrek Altın Satış:9236.0000₺

Yarım Altın Alış: 18115.0000₺

Yarım Altın Satış: 18459.0000₺

Tam Altın Alış: 36118.0000₺

Tam Altın Satış: 36118.0000₺

Ata Altın Alış: 36118.0000₺

Ata Altın Satış: 37784.0000₺

22 Ayar Bilezik Alış: 5052.9000₺

22 Ayar Bilezik Satış: 5341.6000₺

Gümüş Alış: 64.2200₺

Gümüş Satış: 68.2910₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 30 Ekim Perşembe günü saat 06.11 itibarıyla alınmıştır.

G.Saray'da Icardi için kritik hamle!
Türk Telekom-REKLAM
DİĞER
Aşk ve Gözyaşı yeniden izlemek isteyenler için yarın akşam atv'de...
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Güney Kore'de bir araya geldi
G.Saray'a Sambacı stoper!
F.Bahçe'de gözden düşen isme 4 talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hakan coştu Inter kazandı! Hakan coştu Inter kazandı! 00:58
Osimhen için bomba iddia! Barcelona... Osimhen için bomba iddia! Barcelona... 00:58
Real Betis'ten Amrabat atağı! Real Betis'ten Amrabat atağı! 00:58
F.Bahçe'de gözden düşen isme 4 talip! F.Bahçe'de gözden düşen isme 4 talip! 00:58
"Trabzonspor karakterini yeniden belirgin kılacağız!" "Trabzonspor karakterini yeniden belirgin kılacağız!" 00:57
Kasımpaşa'yı deviren Kahta 02 Spor'dan tarihi zafer! Kasımpaşa'yı deviren Kahta 02 Spor'dan tarihi zafer! 00:57
Daha Eski
Milli yıldız Real Madrid'e önerildi! Milli yıldız Real Madrid'e önerildi! 00:57
İşte bahis skandalına karışan hakemlerin karnesi! İşte bahis skandalına karışan hakemlerin karnesi! 00:58
Alanyaspor Bursa'da turladı! Alanyaspor Bursa'da turladı! 00:58
Antalya'da turlayan ev sahibi! Antalya'da turlayan ev sahibi! 00:58
Manisa'da turlayan Muğla! Manisa'da turlayan Muğla! 00:58
G.Saray'a Singo müjdesi! G.Saray'a Singo müjdesi! 00:58