Kapalı Çarşı altın fiyatları | 31 Ekim gram, çeyrek, yarım altın ne kadar? CANLI TAKİP

Haftanın son gününde altın fiyatları yatırımcı ve vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve FED'in faiz indiriminin ardından Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) politika faizini sabit tutma kararı, piyasalarda dengeleri değiştirdi. Gram altın, 31 Ekim Cuma günü 5 bin 700 TL civarından satılırken dolar ise yükselişe geçerek 42,08 TL'ye ulaştı. İşte piyasalarda son durum...

Merkez Bankası'nın politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 39,5'e indirmesinin ardından indirim sinyalleri veren FED de 25 baz puanlık düşüşe gitti. Faizi yüzde 3,75-4,00aralığına çeken ABD Merkez Bankası'nın bu kararının ardından Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise, beklentilere paralel bir şekilde 3 temel politika faizini sabit tuttu. Piyasalarda değişen dengeler altında da oynamalara sebep oldu. Haftanın son gününde gram altın 5 bin 700 TL bandında alıcı buluyor. İşte 31 Ekim Cuma gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ve canlı takip...

GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 5596.71 TL

GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI:

5702.32 TL

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 31 EKİM

◼ABD Doları: 41.98 (Alış) - 42.07 (Satış)

◼EURO: 48.59 (Alış) - 48.74 (Satış)

◼STERLİN: 54.96 (Alış) - 55.24 (Satış)

Gram altın ne kadar 31 Ekim?

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 31 EKİM

Gram Altın Alış: 5599.7100₺

Gram Altın Satış: 5707.3100₺

Çeyrek Altın Alış: 9175.0000₺

Çeyrek Altın Satış:9310.0000₺

Yarım Altın Alış: 18351.0000₺

Yarım Altın Satış: 18608.0000₺

Tam Altın Alış: 36585.0000₺

Tam Altın Satış: 37068.0000₺

Ata Altın Alış: 37540.0000₺

Ata Altın Satış: 38084.0000₺

22 Ayar Bilezik Alış: 38084.0000₺

22 Ayar Bilezik Satış: 38084.0000₺

Gümüş Alış: 66.0240₺

Gümüş Satış: 69.9340₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 31 Ekim Cuma günü saat 06.09 itibarıyla alınmıştır.

