Altın alış-satış 1 Kasım 2025 | Kapalı Çarşı'da altın ne kadar? CANLI KUR TAKİBİ

Kapalı Çarşı'da altın fiyatları, yatırımcı ve vatandaşlar tarafından anlık olarak takip ediliyor. Piyasalarda gram altın haftayı 5 bin 670 TL civarında kapattı. Merkez Bankası ve FED'in faiz indiriminin ardından Avrupa Merkez Bankası faizi sabit tutarken bu kararlar altının hızlı yükselişine ket vurdu. Dolar ise haftanın son işlem gününde 42,09 TL'den satışa sunuldu. İbrenin aşağı yöne kaydığı altında kuyumcuların da esas aldığı Kapalı Çarşı fiyatları ve canlı kur takibi haberimizde...

Yatırımcı ve vatandaşlar için güvenli liman olan altında ibre aşağı kaydı. Geçen ay sıklıkla rekor tazeleyerek yükselişini sürdüren altın fiyatları, TCMB'nin politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 39,5'e indirmesiyle düşüşe geçti. ABD Merkez Bankası FED'in 25 puanlık indirimiyle yatay seyrine devam eden altın fiyatlarında Avrupa Merkez Bankası'nın politika faizini sabit tutması kararı da yükseliş için yeterli olmadı. Gram altın haftanın son gününü 5 bin 676 TL'den kapattı. İşte 1 Kasım 2025 Kapalı Çarşı altın ve döviz fiyatları...

GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 5586.27 TL

GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI:

5676.20 TL

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 1 KASIM 2025

◼ABD Doları: 42.02 (Alış) - 42.09 (Satış)

◼EURO: 48.46 (Alış) - 48.65 (Satış)

◼STERLİN: 55.12 (Alış) - 55.40 (Satış)

Kapalı Çarşı'da gram altın ne kadar?

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 1 KASIM 2025

Gram Altın Alış: 5586.27 ₺

Gram Altın Satış: 5676.20₺

Çeyrek Altın Alış: 9151.00₺

Çeyrek Altın Satış:9258.00₺

Yarım Altın Alış: 18303.00₺

Yarım Altın Satış: 18504.00₺

Tam Altın Alış: 36.024,56₺

Tam Altın Satış: 36862.00₺

Ata Altın Alış: 37448.0000₺

Ata Altın Satış: 37880.0000₺

22 Ayar Bilezik Alış: 5107.0500₺

22 Ayar Bilezik Satış: 5356.2600₺

Gümüş Alış: 66.0500₺

Gümüş Satış: 69.8630₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 1 Kasım Cumartesi günü saat 06.05 itibarıyla alınmıştır.

