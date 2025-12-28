CANLI SKOR ANA SAYFA
Ankara’da yaşayan vatandaşların en çok merak ettiği soruların başında “Ankara’ya kar ne zaman yağacak?” sorusu geliyor. 26–30 Aralık 2025 tarihlerini kapsayan hava durumu tahminlerine göre, başkentte kar yağışı için en güçlü ihtimal 27 ve 28 Aralık günlerinde öne çıkıyor. Bu tarihlerde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesiyle birlikte özellikle gece saatlerinde karla karışık yağmurun kara dönüşmesi bekleniyor.

Giriş Tarihi: 26 Aralık 2025 Cuma 08:40 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2025 Pazar 07:34
Ankara hava durumu: 26-27 Aralık Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara 5 günlük hava durumu tahmini!

"Ankara'da kar hangi gün yağacak?" sorusu özellikle hafta sonu planı yapanlar tarafından yakından takip ediliyor. Tahminlere göre 27 Aralık Cumartesi günü sıcaklıklar gündüz 2-4 dereceye, gece ise -2 dereceye kadar düşecek. Bu durum, yağışın kar şeklinde görülme ihtimalini ciddi şekilde artırıyor. Cumartesi günü özellikle akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülebilir. Peki 28 Aralık Pazar günü Ankara'da yoğun kar bekleniyor mu? Meteorolojik değerlendirmelere göre Pazar günü de soğuk hava etkisini sürdürecek. "Ankara'da en yoğun kar hangi gün bekleniyor?" sorusunun yanıtı netleşmeye başladı. Tahminlere göre 27 ve 28 Aralık, kar yağışı açısından en kritik günler olarak öne çıkıyor. Bu iki günde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi ve yağışla birleşmesi, şehir genelinde kar ihtimalini artırıyor.

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

27 Aralık Cumartesi günü sıcaklıklar gündüz 2–4 dereceye, gece ise –2 dereceye kadar düşecek. Bu durum, yağışın kar şeklinde görülme ihtimalini ciddi şekilde artırıyor. Cumartesi günü özellikle akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülebilir. Meteorolojik değerlendirmelere göre Pazar günü de soğuk hava etkisini sürdürecek. Gündüz sıcaklıkları 3–4 derece, gece ise –2 derece civarında olacak. Bu nedenle Pazar günü de kar yağışı ihtimali devam ediyor. Özellikle Ankara'nın yüksek kesimlerinde ve çevre ilçelerde kar yağışının daha belirgin olması bekleniyor.

29 VE 30 ARALIK'TA ANKARA'DA HAVA DAHA DA SOĞUYACAK MI?

29 Aralık Pazartesi günü Ankara'da gündüz sıcaklıkları 1–2 dereceye kadar düşerken, gece sıcaklıklarının -4 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor. Bu tarihte kar yağışı ihtimali azalabilir ancak don ve buzlanma riski artacak. 30 Aralık Salı günü ise gündüz sıcaklıklarının 4-5 dereceye çıkması, gece ise -3 ila -4 derece civarında kalması bekleniyor.

ANKARA'DA EN YOĞUN KAR HANGİ GÜN BEKLENİYOR?

27 ve 28 Aralık, kar yağışı açısından en kritik günler olarak öne çıkıyor. Bu iki günde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi ve yağışla birleşmesi, şehir genelinde kar ihtimalini artırıyor. 6-30 Aralık 2025 tarihleri arasında Ankara'da kış koşulları belirgin şekilde hissedilecek. Kar yağışı için en güçlü ihtimal 27-28 Aralık tarihlerinde görülürken, hafta başında ise şiddetli soğuk, don ve buzlanma riski ön plana çıkıyor. Vatandaşların özellikle hafta sonu için hava durumunu yakından takip etmeleri ve tedbirli olmaları öneriliyor.

