CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Barajlarda son durum 23 Ekim | İSKİ İstanbul barajları doluluk oranı

Barajlarda son durum 23 Ekim | İSKİ İstanbul barajları doluluk oranı

İstanbul'daki barajlarda su miktarı her geçen gün azalmaya devam ediyor. Sonbaharda beklenen miktarda yağış olmaması sebebiyle barajlardaki doluluk oranı, tahmin edilen seviyeye ulaşamadı ve umutlar kış yağışlarına kaldı. 23 Ekim Perşembe günü itibarıyla İstanbul barajlarında genel doluluk oranı yüzde 23,34 olarak ölçüldü. İşte İSKİ'nin paylaştığı verilerle İstanbul barajlarında son durum...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 10:21
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Barajlarda son durum 23 Ekim | İSKİ İstanbul barajları doluluk oranı

İstanbul'da su kaynakları kritik seviyeye doğru ilerliyor. Barajlardaki su miktarı, 23 Ekim Perşembe günü itibarıyla 23,34 olarak ölçüldü. En düşük su seviyesine sahip baraj, yüzde 1,96 oranla Kazandere oldu. Kazandere'nin yanı sıra Pabuçdere, Alibey ve Ömerli Barajları'nda da su seviyeleri kritik oranda. Elmalı Barajı ise yüzde 48,91 oranla en yüksek seviyedeki baraj. İşte detaylar...

BARAJLARDA SON DURUM 23 EKİM

Barajlarda son durum 23 Ekim

İSKİ İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI

Ömerli Barajı: %15,56

Darlık Barajı: %37,01

Elmalı Barajı: %48,91

Terkos Barajı: %28,29

Alibey Barajı: %12,14

Büyükçekmece Barajı: %28,19

Sazlıdere Barajı: %25,9

Istrancalar Barajı: %28,28

Kazandere Barajı: %1,96

Pabuçdere Barajı: %7,24

İlkay'dan kötü haber! O maçları kaçıracak
REKLAM - İdefix
DİĞER
Arda Güler, Kenan Yıldız'ı üzdü! Liverpool 4 maç sonra kazandı | İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
CHP'yi rüşvetle böyle dizayn ettiler! Kurultaydaki şaibenin finans ayağı iddianamede: Paralar havuzda toplandı şoförün hesabından dağıtıldı
Maçın ardından övgü dolu sözler!
F.Bahçe'den Ederson kararı! Devre arasında...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Braga-Kızılyıldız maçı bilgileri! Braga-Kızılyıldız maçı bilgileri! 11:00
İlkay'dan kötü haber! O maçları kaçıracak İlkay'dan kötü haber! O maçları kaçıracak 10:53
Feyenoord-Panathinaikos maçı ne zaman? Feyenoord-Panathinaikos maçı ne zaman? 10:49
Norveç basınında G.Saray yenilgisi! Norveç basınında G.Saray yenilgisi! 10:28
EuroLeague'de Türk derbisi! EuroLeague'de Türk derbisi! 10:18
G.Saray'ın yıldızından dev fedakarlık! G.Saray'ın yıldızından dev fedakarlık! 10:08
Daha Eski
Barış Alper için olay sözler! "Sanki kendini..." Barış Alper için olay sözler! "Sanki kendini..." 09:43
F.Bahçe-Stuttgart maçı öncesi son notlar! F.Bahçe-Stuttgart maçı öncesi son notlar! 09:37
G.Saray'ın ilk 8'e kalma ihtimali... G.Saray'ın ilk 8'e kalma ihtimali... 09:28
Maçın ardından flaş eleştiri! "Boşuna korkmuş" Maçın ardından flaş eleştiri! "Boşuna korkmuş" 08:47
Maçın ardından övgü dolu sözler! Maçın ardından övgü dolu sözler! 08:45
Bugün kimin maçı var 23 Ekim? | Bugünkü maçlar listesi Bugün kimin maçı var 23 Ekim? | Bugünkü maçlar listesi 08:42