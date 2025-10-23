Barajlarda son durum 23 Ekim | İSKİ İstanbul barajları doluluk oranı

İstanbul'da su kaynakları kritik seviyeye doğru ilerliyor. Barajlardaki su miktarı, 23 Ekim Perşembe günü itibarıyla 23,34 olarak ölçüldü. En düşük su seviyesine sahip baraj, yüzde 1,96 oranla Kazandere oldu. Kazandere'nin yanı sıra Pabuçdere, Alibey ve Ömerli Barajları'nda da su seviyeleri kritik oranda. Elmalı Barajı ise yüzde 48,91 oranla en yüksek seviyedeki baraj. İşte detaylar...

BARAJLARDA SON DURUM 23 EKİM

İSKİ İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI

Ömerli Barajı: %15,56

Darlık Barajı: %37,01

Elmalı Barajı: %48,91

Terkos Barajı: %28,29

Alibey Barajı: %12,14

Büyükçekmece Barajı: %28,19

Sazlıdere Barajı: %25,9

Istrancalar Barajı: %28,28

Kazandere Barajı: %1,96

Pabuçdere Barajı: %7,24