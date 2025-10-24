İstanbul barajlarında son durum | İSKİ 24 Ekim raporunu açıkladı: Kritik seviyede (Baraj doluluk oranı)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İstanbul baraj doluluk oranları, yağışsız geçen sonbaharla birlikte alarm verici seviyelere indi. İSKİ'nin 24 Ekim 2025 verilerine göre, megakentin su kaynaklarında toplam doluluk yüzde 23,12'ye geriledi. Ömerli ve Darlık gibi ana barajlar kritik eşiğe yaklaşırken, Terkos ise hafif toparlanma sinyali ,le umut aşılamaya devam ediyor. İşte İstanbul barajlarında son durum...

İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM

İSKİ'nin resmi açıklamasına göre, 24 Ekim sabahı itibarıyla İstanbul'un 10 ana barajındaki genel doluluk oranı yüzde 23,12 olarak kaydedildi. Yağışların yetersizliği ve artan nüfus talebi, baraj doluluk oranlarını hızla eritiyor. Uzmanlar, son dört ayda yüzde 42'lik kayıp yaşandığını belirterek, Melen Çayı'ndan acil takviye gerektiğinin altını çiziyor. İSKİ, günlük su dağıtımını 3 milyon metreküpe düşürürken vatandaşlara duş süresini kısaltma ve sızdıran muslukları tamir etme tavsiyesi yapılıyor.

24 EKİM 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı: %15,52

Darlık Barajı: %36,71

Elmalı Barajı: %48,75

Terkos Barajı: %28

Alibey Barajı: %11,96

Büyükçekmece Barajı: %27,86

Sazlıdere Barajı: %25,67

Istrancalar Barajı: %25,89

Kazandere Barajı: %1,82

Pabuçdere Barajı: %6,73