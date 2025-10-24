CANLI SKOR ANA SAYFA
İstanbul barajlarında son durum | İSKİ 24 Ekim raporunu açıkladı: Kritik seviyede (Baraj doluluk oranı)

İstanbul barajlarında son durum | İSKİ 24 Ekim raporunu açıkladı: Kritik seviyede (Baraj doluluk oranı)

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 24 Ekim 2025 itibarıyla baraj doluluk oranlarının yüzde 23,12'ye gerilediğini açıkladı. Toplam su hacmi 1 milyon 780 bin metreküp olarak ölçülen barajlarda, geçen yıla göre yüzde 10 düşüş var. Kuraklık riskiyle karşı karşıya olan İstanbul'da beklenen sonbahar yağmurlarının gelmemesiyle umut kış yağışlarına kaldı. Yağışsız geçen her gün su rezervlerini biraz daha eritirken uzmanlar, tasarruf önlemlerini yineliyor. Su israfı cezalarının artırılmasıyla günlük su tüketimi 3 milyon metrekübe inse de kuraklık riski sürüyor. İşte 24 Ekim Cuma günü İstabul barajlarında son durum...

Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 10:05
İstanbul barajlarında son durum | İSKİ 24 Ekim raporunu açıkladı: Kritik seviyede (Baraj doluluk oranı)

İstanbul baraj doluluk oranları, yağışsız geçen sonbaharla birlikte alarm verici seviyelere indi. İSKİ'nin 24 Ekim 2025 verilerine göre, megakentin su kaynaklarında toplam doluluk yüzde 23,12'ye geriledi. Ömerli ve Darlık gibi ana barajlar kritik eşiğe yaklaşırken, Terkos ise hafif toparlanma sinyali ,le umut aşılamaya devam ediyor. İşte İstanbul barajlarında son durum...

İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM

İSKİ'nin resmi açıklamasına göre, 24 Ekim sabahı itibarıyla İstanbul'un 10 ana barajındaki genel doluluk oranı yüzde 23,12 olarak kaydedildi. Yağışların yetersizliği ve artan nüfus talebi, baraj doluluk oranlarını hızla eritiyor. Uzmanlar, son dört ayda yüzde 42'lik kayıp yaşandığını belirterek, Melen Çayı'ndan acil takviye gerektiğinin altını çiziyor. İSKİ, günlük su dağıtımını 3 milyon metreküpe düşürürken vatandaşlara duş süresini kısaltma ve sızdıran muslukları tamir etme tavsiyesi yapılıyor.

İSKİ baraj doluluk oranı 24 Ekim

24 EKİM 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı: %15,52

Darlık Barajı: %36,71

Elmalı Barajı: %48,75

Terkos Barajı: %28

Alibey Barajı: %11,96

Büyükçekmece Barajı: %27,86

Sazlıdere Barajı: %25,67

Istrancalar Barajı: %25,89

Kazandere Barajı: %1,82

Pabuçdere Barajı: %6,73

24 Ekim barajlarda son durum

